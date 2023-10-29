29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bozüyük'te Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni ilk olarak Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Cumhuriyet Savcısı Barış Tığlı'nın tebrikleri kabulü ile başladı. Ardından protokol üyeleri ve katılımcılar etkinliklerin yapılacağı Bozüyük Kapalı Spor Salonu yanındaki çim sahaya geçti. Çim sahada düzenlenen törene protokol üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Tören, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamaları ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından devam eden programda, Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku dinlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Kaymakamı Adem Öztürk tarafından yapıldı.

Kaymakam Öztürk konuşmasında Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "29 Ekim 1923'ten bugüne Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin tabiatına ve geleneklerine en uygun, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan, erdemli, faziletli insanlar yetiştiren, yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini istikbal yolunda hızla ilerleten, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, birlik ve beraberlikten, bağımsızlık ve hürriyetten asla taviz vermeyen, çağdaş dünyada hak ettiği onurlu yeri alma kararlılığını tüm dünyaya gösteren bir yönetim şekli olmuştur. İnanıyorum ki aziz milletimizin her bir ferdi, milletimizin küllerinden yeniden doğduğu bu özel günü büyük bir coşku ile idrak etmekte, samimi duygularla kutlamaktadır. Kadim medeniyetimizden aldığımız güç ile eğitimden sağlığa, alt yapıdan sanayiye, ulaşımdan ekonomiye kadar her alanda daha gelişmiş bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam ederek, Cumhuriyetimizin 100. Yılında yürüyüşümüzü kararlı bir şekilde, emin adımlarla sürdüreceğiz" dedi.

Program kutlama mesajlarının ve şiirlerin okunması, folklor gösterileri, koro dinletisi, spor gösterileri ve drama gösterisi ile devam etti. Kutlamalar, Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bando ekibi eşliğinde tören gruplarının geçit töreni ile sona erdi. - BİLECİK