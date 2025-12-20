2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, Genel Kurul'da

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, '2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi' üzerine görüşmeler başladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da hazır bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Bakan Bak, Somaspor-Bursa spor maçında bir grup taraftarın Leyla Zana'ya yönelik tezahüratına ilişkin, "Öncelikle tribünlerde yaşanan ve tasvip etmediğimiz olayla ilgili değerlendirmeyi yapmak istiyorum. Tribünlerde yaşanan olayla ilgili hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem de bizler gerekli soruşturmayı yürütüyoruz. 6222 sayılı yasaya göre; o eylemi yapan kişilerle ilgili gerekli araştırma, değerlendirme ve tribünde bulunanlarla ilgili maçtan men cezasından tutun da diğer hususlara kadar bir süreç olacak. Dolayısıyla sporun centilmence yürütülmesini engelleyecek eylemlere tamamen karşıyız. Bunun için de 6222 sayılı Yasa çıkarılmıştır. Kim olursa olsun bu tip olaylar hiçbir şekilde tasvip edilemez. Sporun etik ruhuna ve fair play ruhuna yakışmayan süreçtir, bunu kabul edemeyiz" dedi.

'VAN'A CİDDİ YATIRIMLAR YAPIYORUZ'

Van'a yapılan spor yatırımlarını değerlendiren Bak, "Van, bu yıl 1'inci Lig'e yükseldi; stadıyla ilgili çalışmalarımız, projemiz tamamlandı. Gerçekten çok güzel bir tesis hazırlıyoruz. Bir stat modeli var, bütçemizi koyduk ve bu yıl başlamayı planlıyoruz. Van, spor tesisleri ve altyapısı açısından yatırım yaptığımız bir il. Her ilde olduğu gibi ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bütün ilçelerinde yarı olimpik yüzme havuzları, sporcu eğitim merkezleri başta olmak üzere pek çok tesis yapılıyor. İpekyolu merkezinde yarım kalan spor kompleksinin inşaatına devam ediyoruz. Buz pateni tesisi de başta olmak üzere Van'ın gençlerine hizmet edecek spor tesisini yapıyoruz" diye konuştu.

'TEKİRDAĞ'A CİDDİ SPOR YATIRIMLARI YAPACAĞIZ'

Bakan Bak, Tekirdağ'da yapımı süren spor yatırımlarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Tekirdağ Süleymanpaşa'daki spor yatırımı önceki belediye sürecinde başlamış, biz onu şimdi güncelliyoruz ve tamamlayacağız. Gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzu var, oradaki tesisleri tamamlayacağız. Kapaklı'da bir spor kompleksine başlıyoruz. Merkezde bir spor salonu inşaatı için planlamamızı yaptık, yatırım programına koyduk. Dolayısıyla, Tekirdağ'a bu yıl ciddi spor yatırımları yapacağız. Başta geçtiğimiz dönemlerde yapılan tesisler zaten var. Çorlu'da yarı olimpik havuz yapılması planlanıyor, bir gençlik merkezi ve sporcu eğitim merkezi yapılıyor. Tekirdağ'ın ilçelerinde de bunları yapacağız" dedi.

'BURSLARDA ARTIŞ SÖZ KONUSU'

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burslarıyla ilgili bilgi veren Bakan Bak, "Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz, yaklaşık 958 bin öğrencimize de kredi veriyoruz. Bu kredilerin ödemesiyle ilgili 2022 yılında yapılan bir düzenlemeyle faiz kaldırıldı. Ayrıca öğrencinin aldığı krediyi okulunu bitirdikten sonra 2 yıl ödememe hakkı var. İşe başlamışsa ve işe ara verdiyse de dilekçe vererek bu ödemeyi istediği zaman durdurabiliyor. Dolayısıyla, öğrencilerimize böyle bir alan ve imkan sağlandı" değerlendirmesinde bulundu.

'ETKİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Bak, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında hazırlanan eylem planının, 1 Kasım'da yayımlandığını ve içerisinde 71 madde bulunduğunu söyleyerek, "Bunların çerçevesinde başta İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Koordinasyonu da MASAK yürütüyor. Pek çok yasa dışı bahis sitesine karşı yapılan operasyonlar var, hepiniz takip ediyorsunuz. Bunun dışında TFF'nin talebi üzerine ve bizim 1,5 yıldır yaptığımız takipler sonrasında Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı'na aykırı şekilde bahis oynayan sporcularla ilgili bazı kararlar alındı. Onlara hak mahrumiyetleri verildi ve bu süreç devam ediyor. Ayrıca 5 kişilik bir araştırma devam ediyor. Bunların içerisinde menajerler başta olmak üzere teknik heyet üyeleri, federasyondan verilen lisanslarla sahada görev yapan kişilerle ilgili süreç devam etmekte. Dolayısıyla hükümetimiz kararlılıkla yasa dışı kumar, bahis ve şans oyunları üzerinde bir eylem planı yürütmektedir, yakinen takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda bu süreçler devam ediyor. Her iki ayda bir bunlarla ilgili yapılanlarla, geldiğimiz noktalarla ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır. Dolayısıyla toplumda aile içi huzuru, gençlerin alışkanlıklarını tetikleyen bu tip konularla ilgili etkin bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

'1 MİLYON YATAK KAPASİTESİNE ULAŞTIK'

Bakan Bak, "Diğer taraftan özellikle yurtlarımızda 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık. Burada gençlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 880 yurdumuzda aylık bin lira gibi cüzi bir ücretle kalmaktadırlar. Sabah kahvaltısı ile akşam yemeği ücretsiz olarak kendilerine hizmet vermeye devam ediyoruz" diye konuştu. Genel Kurul'da görüşmeler, devam ediyor.