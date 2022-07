120 Milyon TL hazır 382 köy için kollar sıvandı

65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan ek ödenekle birlikte Kars köylerine yatırım için harcanacak paranın 120 Milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

Arslan, AK Parti teşkilatlarıyla birlikte Digor ilçesi Kocaköy'de yapımı devam eden sıkıştırılmış beton yol şantiyesine ziyarette bulundu. İncelemeler esnasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ahmet Arslan, 382 köyün yol, su ve altyapı hizmetleri için 120 Milyon TL ödeneğin hazır olduğunu müjdeledi.

'Özellikle KÖYDES Projesi çerçevesinde bütün köylerimizin eksiklerinin ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi ve köylerimizin yollarının yüksek standartlara ulaşması için var gücümüzle mücadele ediyoruz.' diyen Arslan; "Bugün teşkilatlarımızla birlikte şantiyelerimizi geziyoruz. Bugün özellikle Digor Kocaköy'e yaptığımız sıkıştırılmış beton yol şantiyesini gezdik ve inceledik. Bu anlamda köylülerimizin hayatının kolaylaştırılması, köylerimize daha fazla hizmet götürebilme adına AK Parti hükümetleri olarak 20 yıldır gerçek anlamda bir çığır açtık, buna herkes şahit.

İl Milletvekilleri ve valimizle yaptığımız takip sonucunda 45 Milyon TL'lik bütçenin üzerine İller Bankası'ndan 50 Milyon eski parayla (50 trilyon) kaynak oluşturduk. Bu kaynakla yine 382 köyümüzün ihtiyaçlarını giderecek ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik yatırım yapmış olacağız. Ayrıca sayın cumhurbaşkanımıza yapmış olduğumuz arz çerçevesinde bu günlerde ilave 25 milyonluk kaynak oluşturuyoruz ki, bu kaynakla birlikte üst üste koyduğumuzda tamamı 120 milyon (120 trilyon) ediyor. Biz bu kaynakla bütün köylerimizde gerek yol, su, kilit parke taşı gibi yatırımları vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Her yer şantiyeye dönmüş durumda, bu anlamda başta cumhurbaşkanımıza ve çevre şehircilik bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlde de valimiz, kaymakamlarımız, özel idare temsilcilerimizle birlikte bu projelerin bir an önce hayata geçmesi konusunda olağanüstü bir gayret var, bu anlamda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yine teşkilatlarımızla birlikte il ilçe merkezi, köy ayrımı yapmadan ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetlerin bir an önce yerine getirilmesi konusunda yoğun bir koşturmaca içerisinde olunduğunun da altını çizmek istiyorum." İfadelerini kullandı.

İnsanların hayatının kolaylaştırılması, Türkiye'nin bayrağının daha da yukarılarda dalgalanması adına 20 yıldır bir gayret içerisinde olduklarının altını çizen Milletvekili Ahmet Arslan; "Bundan sonra da bu gayret devam edecek. Elbette ki bunun olmazsa olmazı insanımızın birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Gördük, 15 Temmuz kalkışmasını yaşadık. Hainlerin 15 Temmuz'da kendi silahlarımızı bizim evlatlarımıza doğrultmasını yaşadık ve 251 şehit verdik, 2 binin üzerinde gazi verdik. Ülkemiz çok kıymetli bir coğrafyada ve bu kadar kıymetli bir coğrafyada ülke olarak liderinizle birlikte olağanüstü büyümede ne yazık ki çekemeyeniniz çok, çelme takanınız çok oluyor. Bu ülkenin zayıflaması, geri gitmesi için gayret sarf eden ne yazık ki çok ve en çokta üzüldüğümüz onlarla birlikte işbirliği yapan içimizdeki hainler, en kötüsü de bu. Ama dış güçler de, onlarla birlikte hareket edenler de, içerideki hainler de bilsinler ki 85 milyonun birliği, beraberliği, kardeşliği, Recep Tayyip Erdoğan etrafındaki kenetlenmesi devam edecektir. Bu çerçevede hem Türkiye'miz büyüyecek, hem cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde biz köyümüze, ilçemize, ilimize ve bölgemize daha fazla hizmet getireceğiz. Biz bu hizmeti dün de yaptık, bugün de yapıyoruz, yarın da yapacağız hiç kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Politika