0-3 Yaş Bebekler İçin Ücretsiz Sağlık Hizmeti Kanun Teklifi Meclis'e Sunuldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "0-3 Yaş Grubu Bebeklerin Özel Sağlık Kuruluşlarının Hizmetlerinden Ücretsiz Olarak Yararlanması Hakkında Kanun Teklifi"ni Meclis Başkanlığına sundu.

Teklifin gerekçesinde, bebeklerin zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimi açısından 0-3 yaş grubunun kritik bir eşik olduğu vurgulandı.

Bu dönemde yapılacak düzenli sağlık kontrolleri ve koruyucu sağlık hizmetlerinin, ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını önlemede büyük önem taşıdığına, sağlıklı nesillerin yetişebilmesi açısından önem arz ettiğine işaret edilen gerekçede, Türkiye'de kamu sağlık kuruluşlarının bu hizmetleri büyük ölçüde sunduğu ancak özel sağlık kuruluşlarında hizmete erişimin yüksek maliyetler nedeniyle sınırlı kaldığı belirtildi.

Gerekçede, "Bu kanun teklifi ile özel sağlık kuruluşlarının da sürece dahil edilmesi hedeflenmekte, ailelerin üzerindeki ekonomik yük hafifletilerek tüm çocukların eşit şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanması amaçlanmakta." ifadelerine yer verildi.

Teklife göre, 0-3 arası bebekler sosyal güvence durumu gözetmeksizin özel sağlık kuruluşlarının (özel hastaneler, klinikler, muayenehaneler vb.) tüm muayene ve tedavi imkanlarından ücretsiz bir şekilde yararlanacak.

Özel sağlık kuruluşu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması olmasa dahi 0-3 yaş grubu bebeklere ücretsiz hizmet vermek zorunda olacak.

Özel sağlık kuruluşları mücbir sebep göstermeksizin (hekim olmaması, hastalıkla ilgili birimin bulunmaması vb.) hizmet vermeyi reddedemeyecek. Bu kanuna aykırı hareket eden özel sağlık kuruluşlarının ruhsatları iptal edilecek.

"Özel sağlık kuruluşlarının, tüm ailelerimizin bebeklerine ücretsiz hizmet vermelerini öngörüyoruz"

Kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdemir, "TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifi ile bebeklerimizin sosyal güvence durumu gözetmeksizin özel sağlık kuruluşlarındaki tüm muayene ve tedavi imkanlarından ücretsiz bir şekilde yararlanmalarını önerdik. Böylelikle özel sağlık kuruluşlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olmasa dahi 0-3 yaş grubundaki tüm ailelerimizin bebeklerine ücretsiz hizmet vermelerini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.