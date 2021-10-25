TGB'den ABD Büyükelçiliği önünde '10 büyükelçi' tepkisi

TGB üyesi gençler, ellerinde Türk bayrakları ve TGB flamaları ile ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Temsili olarak 10 büyükelçi için tek yön uçak bileti ve 'Kavala'nın can simidi Atlantik elçileri', ' Türkiye'de yeni rota Atlantik'e elveda' yazılı dövizler taşıyan gençler, 'Geldikleri gibi gidecekler' sloganı attı.