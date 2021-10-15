Polonya Parlamentosu göçmenlerin sınır dışı edilmesine izin veren tartışmalı yasaya onay verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polonya Parlamentosu göçmenlerin sınır dışı edilmesine izin veren tartışmalı yasaya onay verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Polonya Parlamentosu göçmenlerin sınır dışı edilmesine izin veren tartışmalı yasaya onay verdi

Polonya Parlamentosu, sınır muhafızlarının ülke sınırlarını yasa dışı yollardan geçen göçmenleri sınır dışı etmelerine izin veren yasayı onayladı.

Polonya Parlamentosu, sınır muhafızlarının ülke sınırlarını yasa dışı yollardan geçen göçmenleri sınır dışı etmelerine izin veren yasayı onayladı.

Son zamanlarda Polonya'da hükümetin göçmenlere yönelik müdahaleleri ve ülke sınırında hayatını kaybetmiş 6 göçmenin tespit edilmesi, ülkede insan hakları savunucularının tepkisini çekmişti. Ülkede yaşanan göçmen gerginliğinin ardından Polonya Parlamentosu'ndan insan hakları savunucuları tarafından ülkenin uluslararası hukuk kapsamındaki taahhütlerini ihlal ederek göçmenlerin sınır dışı edilmesini yasallaştırmayı hedeflediği ifade edilen yeni bir yasaya onay geldi.

Parlamento tarafından onaylanan yeni yasa kapsamında, Polonya'da ülke sınırını yasa dışı yollardan geçerken yakalanan göçmenlerin yerel sınır muhafızları başkanının kararı ile ülke topraklarını terk etmesi emredilebilecek. Yasa gereğince emir, Sınır Muhafızları Komutanı'na temyiz edilebilecek, fakat bu emrin uygulanmasını engelleyemeyecek. Ayrıca yasa, Yabancılar Dairesi Başkanı'nın yasa dışı bir şekilde sınırı geçtikten sonra yakalanan bir kişinin uluslararası koruma başvurusunu dikkate almamasına hak tanıyacak.

Sınır muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ağustos ayında düzenlenen ve şu an parlamento tarafından onaylanarak yasa haline getirilen hükümet düzenlemelerine uygun hareket edildiği kaydedildi. Yeni yasanın ise yürürlüğe girmesi için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından imzalanması gerekiyor.

Öte yandan uluslararası hukuka göre göçmenlerin sığınma talep etme hakları bulunurken, potansiyel sığınmacıları hayatlarının veya refahlarının tehlikede olabileceği yerlere geri göndermenin yasak olduğu belirtiliyor. Ayrıca Polonya'nın İnsan Hakları Ombudsmanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi gibi kurumlar tarafından yapılan açıklamalarda, yeni yasanın uluslararası koruma arayışında olan göçmenler veya mülteciler için etkili bir yardım kaynağı garanti etmediği ifade ediliyor. - VARŞOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Temel Karamollaoğlu
Magazin Demet Akalın Zeynep Bastık Tolga Akış
Spor Lewis Hamilton Sergio Perez Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Burak Yılmaz Vladimir Putin Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Polonya Parlamentosu göçmenlerin sınır dışı edilmesine izin veren tartışmalı yasaya onay verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 14:29:25. #1.12#