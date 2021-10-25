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HDP'li Paylan, asgari ücretin 5 bin lira olmasını önerdi

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
HDP'li Paylan, asgari ücretin 5 bin lira olmasını önerdi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, asgari ücretin 5 bin lira olmasını ve vergiden muaf tutulmasını önerdi.

DİYARBAKIR (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, asgari ücretin 5 bin lira olmasını ve vergiden muaf tutulmasını önerdi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de 2022 yılı bütçe görüşmelerinin başlayacağını anımsattı.

"Sarayın bütçesine karşı, halkın taleplerini toplamak üzere halkla birlikte olduklarını" ifade eden Paylan, ülkenin dört bir tarafında çeşitli sosyal kesimlerle görüştüklerini anlattı.

Paylan, partisinin "halkın bütçesi politika metni" hazırladığını belirterek, buna göre asgari ücretin 5 bin lira olmasını ve vergiden muaf tutulmasını önerdi.

En düşük emekli maaşının 4 bin lira olması gerektiğini ifade eden Paylan, geliri olmayan vatandaşlara da aylık 2 bin lira asgari gelir desteği verilmesini talep etti.

Paylan, küçük esnafa 50 bin lira hibe ve kiradakilere kira desteği verilmesi, ulaşım, sağlık, eğitimin de ücretsiz olması gerektiğini söyledi. Paylan, 3600 ek göstergenin de hemen verilmesini istedi.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
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