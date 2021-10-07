Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bizimle ilgili söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, yüzümüze söylemesini isteriz. Tıpkı Cumhurbaşkanı Recep... - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizimle ilgili söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, yüzümüze söylemesini isteriz. Tıpkı Cumhurbaşkanı Recep...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizimle ilgili söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, yüzümüze söylemesini isteriz. Tıpkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizimle ilgili söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, yüzümüze söylemesini isteriz. Tıpkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi." - LVİV

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Haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bizimle ilgili söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, yüzümüze söylemesini isteriz. Tıpkı Cumhurbaşkanı Recep... - Haberler
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