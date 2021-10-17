Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Bu tür anketlerle yapılan manipülasyonlarla gerçekten bıktık. Milletin gönlüne giremeyenler sahte anketlerle milleti kandırabileceklerini zannediyorlar" dedi. - İSTANBUL

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Haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. - Haberler
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