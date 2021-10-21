AK Parti'li Aydemir: "Muhalefet, seçimlerde ittifak için terörü destekleyenlere kucak açıyor"

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, " Muhalefet, sırf seçimlerde kendileriyle ittifak etsinler diye teröre destek verenlere kucak açıyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 21 Ekim 2007'de yapılan anayasa değişikliği referandumuyla Cumhurbaşkanını halkın seçmesinin önünün açıldığını anımsattı.

Anayasa değişikliği referandumunun, Türkiye'deki siyasi ve iktisadi kalkınma sürecinin, "vira bismillah" adımlarından biri olduğunu belirten Aydemir, referandumla vesayet özlemi çekenlerin ümitlerinin bittiğini kaydetti.

Siyasette teröre, teröristlere dönük, alan açma girişimlerinin olduğunu ifade eden Aydemir, "Özellikle muhalefet, sırf seçimlerde kendileriyle ittifak etsinler diye teröre destek verenlere kucak açıyor. Onlara kim sıcak bakar, kim kucaklayıcı tavır sergilerse şehitlerimizin gazap oklarına muhatap olacak." diye konuştu.