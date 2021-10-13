AK Parti'den 'Mahalle Bizim, Gençlik Bizim' buluşması - Haberler
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AK Parti'den "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim" buluşması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti'den

AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları tarafından başlatılan "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim" buluşmasında gençler konuştu.

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları tarafından başlatılan "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim" buluşmasında gençler konuştu.

AK Parti İl Başkan Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başlan Yardımcısı Emrah Bulucu, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Ziya Başaran ve Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, gençlerle bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda saha çalışmaları, siyaset ve sosyal sorumluluk projeleri üzerine fikir alışverişleri yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Gençlerimiz olduğu sürece önümüzde bırakınız seçimi, aşılmayacak hiçbir dağ, çözülmeyecek hiçbir sorun, verilmeyecek hiçbir mücadele görmüyorum. Öncelikle gençlerimize şunu vurgulamak istiyorum; hiç kimsenin sizin hayallerinizi karartmasına, ufkunuzu daraltmasına, vizyonunuzu köreltmesine izin vermeyin. Ne kadar özgür düşünürseniz kendinize o kadar parlak bir gelecek kurma iradesine sahip olursunuz. Ne kadar bilinçli hareket ederseniz kendinizi o derece sağlam bir temelin üzerinde bulursunuz. AK Parti Gençlik Kolları bünyesinde bir dava şuuruyla çalışan gençlerimizin, bu şuuru ve aidiyet duygusuyla hareket edeceğinden zerre şüphem yoktur. Ben sizden gençliğinizden vazgeçmenizi değil, tam tersine gençlik ateşinizi kendiniz, aileniz, ülkeniz ve milletiniz için sürekli harlamanızı, sürekli canlı tutmanızı istirham ediyorum. Sizin heyecanınız, sizin enerjiniz, sizin şevkiniz, sizin umutlarınız bizim en büyük güç kaynağımız olacağınız bilmenizi istiyorum" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, gençliğin önemine işaret ederek, "Milli ve manevi değerlerinden kopmayan, davasına sımsıkı sarılan bir gençlikle durmak yok yola devam diyoruz. Geleceğimizi şekillendirecek gençlerimizin değerlerimize sahip çıktığını görmek bizlerin umudunu daha da arttırmaktadır" dedi.

Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ise bu program vesilesiyle yüzlerce gençle buluştuklarını ifade ederek, "Bu anlamda, sosyal, siyasi, genel ve yerel gündemle ilgili fikir alış verişinde bulunuyoruz. Buluşmalarımızda gençlerimiz siyasi büyüklerimizle bir araya gelerek onların siyasi tecrübelerinden istifade etmek, onları tanıma, fikir beyan etme, sıkıntılarını dile getirme fırsatı yakalıyoruz. Şuana kadar bu verimli toplantılar dolayısıyla çok güzel geri dönüşler almaya başladık. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yolda 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' sloganıyla yarınların varisleri olacak genlerimizin her daim yanında olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

AK Parti'den Mahalle Bizim, Gençlik Bizim buluşması

AK Parti'den Mahalle Bizim, Gençlik Bizim buluşması

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