AGİTPA Türk Grubu, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini izledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AGİTPA Türk Grubu, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini izledi

AA / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika
AGİTPA Türk Grubu, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini izledi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini izlediklerini belirterek, "Kardeş ve dost ülkenin Cumhurbaşkanını tebrik ediyoruz.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini izlediklerini belirterek, "Kardeş ve dost ülkenin Cumhurbaşkanını tebrik ediyoruz. Seçimlerin gayet demokratik ve makul bir şekilde geçtiğini raporladık." dedi.

Altınok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AGİTPA Türk Grubu Başkanı ve heyeti olarak Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gözlemci olarak yer aldıklarını söyledi.

Seçimlerin gayet sakin ve serbest bir ortamda yüzde 80 katılımla gerçekleştiğini anlatan Altınok, herhangi bir olay yaşanmadığını ifade etti.

Altınok, seçimlerin demokratik usullere uygun şekilde gerçekleştirildiğini, siyasi parti temsilcilerinin de sandık başında gözlemlerini yaptıklarını belirtti.

Oy sayımı sırasında da gözlem yaptıklarını anlatan Altınok, seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in kazandığını söyledi. Altınok, "Kardeş ve dost ülkenin Cumhurbaşkanını tebrik ediyoruz. Seçimlerin gayet demokratik ve makul bir şekilde geçtiğini raporladık." diye konuştu.

Farklı uluslararası kuruluşların gözlem heyetleri ile kendi değerlendirmelerinin örtüştüğünü söyleyen Altınok, seçimlerin Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine katkı sunmasını diledi.

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Mirziyoyev'i tebrik etti.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Mirziyoyev'i tebrik etti.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title