Polisten İranlı turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de evinde oturacaksın
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Polisten İranlı turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de evinde oturacaksın

İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER - Haberler | 3. Sayfa

Polisten İranlı turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de evinde oturacaksın İranlı turist hem ikamet kartı alıp hem de kısıtlamada sokağa çıkınca ceza yedi Taksim'de ikamet kartı almış bir İranlı, kısıtlamada sokağa çıkınca ceza kesildi.

Polisten İranlı turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de evinde oturacaksın

İranlı turist hem ikamet kartı alıp hem de kısıtlamada sokağa çıkınca ceza yedi

İSTANBUL - Taksim'de ikamet kartı almış bir İranlı, kısıtlamada sokağa çıkınca ceza kesildi. Cezaya itiraz eden İranlı'ya polis, "Benim vatandaşım evde oturuyorsa, ikamet kartı aldıysan sen de evinde oturacaksın" dedi.

Yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmada dördüncü güne girilmişken, emniyet güçlerinin bu bağlamdaki çalışmaları sürüyor. İstanbul'un en popüler yerlerinden biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de denetimler hızla devam ediyor. İstiklal Caddesi'nin girişinde bulunan noktada hazır bekleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri, caddeye girmek isteyenlerin pasaport ve çalışma belgelerini tek tek kontrol etti. Muafiyet belgesi ya da pasaportu olmayanlara ise idari işlem uygulandı.

"Benim vatandaşım evde oturuyorsa, ikamet kartı aldıysan sen de oturacaksın"

Polis, caddeye girmek isteyen bir kişinin İranlı olduğunu ancak bir süredir ikamet kartı ile burada ikamet ettiğini görünce kendisine ceza yazılacağını söyledi. İranlı turist cezaya itiraz edince polis, "İkamet kartı var sende. Benim vatandaşım evde oturuyor, ikamet kartı aldıysan sen de oturacaksın. Bu ülkede ikamet ediyorsun. Sokağa çıkma kısıtlamasında bizim vatandaşlarımız evlerinde nasıl oturuyorsa sen de oturacaksın" şeklinde karşılık verdi.

İkamet kartı olduğu için ceza yazılan İranlı ise, "İranlı'yım, kitap almaya gidiyordum. Benim izin belgem yok. İzin belgesi gerektiğini de bilmiyordum. Ne kadar ceza yazıldığını da bilmiyorum" dedi.

Atlı Polisler de denetimdeydi

Öte yandan, meydandaki denetimler de tüm hızıyla devam etti. Denetimlere Atlı Polisler de katıldı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda Atlı Polisleri görenler cep telefonlarına sarılarak bol bol fotoğraf çektirdi.

Polisten İranlı turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de evinde oturacaksın
Polisten İranlı turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de evinde oturacaksın
Polisten İranlı turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de evinde oturacaksın
Polisten İranlı turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de evinde oturacaksın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER

Polisten ikameti olduğu halde dışarı çıkan turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de oturacaksın
Polisten ikameti olduğu halde dışarı çıkan turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de oturacaksın
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