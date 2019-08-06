Polisin dikkati "hırsızlık oyunu"nu bozdu

06.08.2019 14:08

Bahçelievler'de değerlendirmeleri amacıyla akrabaları tarafından verilen 382 bin doları batıran iki kişinin, hırsızlık mizanseniyle bu paranın çalındığına yönelik kurguladıkları oyun, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu ortaya çıkarıldı.

Şirinevler Mahallesi'nde oturan iş insanı Yasin D, akrabaları tarafından değerlendirmesi için yaklaşık bir yıl önce verilen 382 bin doları ortağı Tekin Z. ile batırdı. Akrabalarına bu durumu anlatamayan Yasin D, ortağı Tekin Z. ile plan yaptı. Akrabaları paranın çalındığına inandırmak için yapılan plan doğrultusunda, Tekin Z'nin 17 yaşındaki oğlu Yusuf Z. de Mert S. ile anlaştı.

Plan gereği, Tekin Z. ve Yasin D'nin içinde bulunduğu otomobille Şirinevler yan yolda Yusuf Z. ve Mert S'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından motosikletten inen bir şüpheli, otomobilin bagajından bir çanta alarak kaçtı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine bagajına bakan Yasin D. çantanın yerinde olmadığını gördü.

Yasin D'nin, kazanın ardından içinde 382 bin dolar bulunan çantanın çalındığı ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini 8 gün inceleyen ekipler, çantayı çalanlarla mağdur olduğunu söyleyen Tekin Z. ve Yasin D'nin kazanın andından bir araya geldiklerini tespit etti.

Görüntülerden kimliği belirlenerek yakalanan ve çantanın çalınması planını yaptığı iddia edilen Tekin Z'nin oğlu Yusuf Z. ile Mert S'nin (28) verdiği ifadeler doğrultusunda, Yasin D. gözaltına alındı.

Yasin D'nin de olayı ortağı Tekin Z. ile planladıkları itiraf etmesi üzerine Tekin Z. gözaltına alındı.

Haklarında "suç uydurmak", "dolandırıcılık suçuna teşebbüs etmek" suçlarından işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede savcılık ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA