Polisan Kansai Boya, Türkiye'nin 2021 renk haritasını açıkladı

Polisan Kansai Boya, 2021 renk haritasına göre, Türkiye iç cephede Dingin Gri, Kumsal Beji ve Marjinal Griyi, dış cephede Bahama Beyazı ve Taş Grisi'ni tercih ediyor.

Polisan Kansai Boya'dan yapılan açıklamaya göre şirket, ev, iş yeri ve fabrika duvarlarında tercih edilen renkleri belirledi.

Uzun yıllardır verileriyle coğrafi bölgelerin renk eğilimlerini ortaya koyan Polisan Kansai Boya'nın 2021 Türkiye Renk Haritası, geçen yıl iç cephede "Kumsal Beji, Dingin Gri ve Marjinal Gri"nin; dış cephede ise "Bahama Beyazı ve Taş Grisi"nin en çok tercih edilen renkler olduğunu ortaya koyuyor.

Renk haritasına göre Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri en çok "Dingin Gri"yi tercih etti. Karadeniz Bölgesi "Marjinal Gri"yi ağırlıklı olarak kullanırken, Doğu Anadolu Bölgesi, Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'nun tercihi "Kumsal Beji" oldu.

İllere göre renk tercihlerde ise İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Eskişehir iç cephede grinin farklı tonlarını kullandı, Antalya "Sakız Beyazı"nı, Konya "Açık Fildişi"ni, Diyarbakır ise "Yeni Kar"ı tercih etti.

Türkiye'nin dış cephe tercihinde öne çıkan renk "Bahama Beyazı" oldu. İstanbul'dan Trabzon'a, Diyarbakır'dan Adana ve Van'a kadar birçok ilde dış cephede "Bahama Beyazı" tercih edildi.

En çok tercih edilen ikinci dış cephe rengi ise "Taş Grisi" oldu. Bu rengi tercih eden iller arasında İzmir, Çanakkale, Bursa, Gaziantep, Hakkari ve Eskişehir yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Polisan Kansai Boya Genel Müdürü Cemal Drahor, 2021 Türkiye renk haritasına ilişkin şunları kaydetti:

"Değişimin öncüsü olmak ve pazarda fark yaratan, ayrışan ürünlerin lideri olmak için çalışıyoruz. Hedefimiz tüketicilerimizin hayal ettiği yaşam alanına kavuşmaları için yenilikçi, yaratıcı, performansı yüksek ürünlerle kaliteli çözümler sunmak. Tüketici beklentilerini ve tercihlerini iyi gözlemlemek olmazsa olmazlarımız arasında.

2014 yılından bu yana Türkiye'nin renk haritasını ortaya koyarak illerin ve bölgelerin renk tercihlerini analiz ediyoruz. 2021 yılının renk haritasında 2020 yılında da olduğu gibi ağırlıklı olarak bejler ve griler ön planda. 2021'de iç cephede 'Kumsal Beji, Dingin Gri ve Marjinal Gri' en çok talep edilen renkler oldu."