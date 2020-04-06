Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı İstanbul'da içerisinde uyuşturucu satışı yapan şahısların olduğu araç, polis tarafından takibe alındı.

Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı

İSTANBUL - İstanbul'da içerisinde uyuşturucu satışı yapan şahısların olduğu araç, polis tarafından takibe alındı. Şahıslar, yaşanan kovalamaca ile polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Daha önce farklı işyerlerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi ile araçta beraberinde bulunan iki kişi yakalanırken, araçtan kaçan diğer şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde satışı yaptıkları öğrenilen Ö.K.ve H.T isimli şahısların kullandıkları tespit edilen 06 BUD 924 plakalı aracı takibe aldı. Şahıslar, araç ile Mehmet Akif Mahallesi Petrolyolu Caddesi üzerinde bulunan H.T.'nin yakınlarının evinin bahçesine girip kısa sürede araca geri döndüler. Polis, şahısları yakalamak için aracı kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamacada şahıslar ara sokakta izlerini kaybettirseler de kısa sürede yakalandılar. Araçta bulunan Ö.K, U.E ve F.İ isimli şahıslar yakalanırken, Ö.K isimli şahıstan 2 parça alüminyum folyoya sarılı 2.0 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. H.T isimli şahsın ise araçta olmadığı anlaşıldı. Yakalanan şahıslar polis merkezine götürüldü. H.T isimli şahsın ikametinin bahçesi kontrol edildiğinde 152 adet extacy Hap ve 8 parça 9.9 gram kubar esrar maddesi ele geçildi.

Ö.K.isimli şahsın; Kocaeli Çayırova'da ve Tuzla'da iki işyerinde yaşanan hırsızlık olaylarının faillerinden olduğu tespit edildi. Ö.K.isimli şahıs ele geçirilen maddelerle birlikte Çocuk Büro Amirliğine teslim edilirken, H.T isimli şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA