Polis garibanın yanında

Adana Emniyet Müdürlüğü ekonomik düzeyi düşük ailelere kurban eti dağıtımı yaptı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, hayırsever vatandaşlar tarafından Adana Emniyet Müdürlüğüne bağışlanan kurbanların ekonomik düzeyi düşük ailelere dağıtılması talimatını verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri devletin ilgili birimleri ile istişare yapıp aileleri tek tek belirledi. Polisler daha sonra da Kurban Bayramı'nda ailelerin kapılarını çalıp tek tek et dağıtımı gerçekleştirdi. Polisin et getirdiğini gören vatandaşlar şaşırıp duygusal anlar yaşadı. Vatandaşlar polisin ve devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Allah onları başımızdan eksik etmesin. Başımız sıkıştığında her zaman yanımızda oldular. Ancak bugün et yardımında bulunmaları bizi hem sevindirdi hem de duygulandırdı" dediler. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı