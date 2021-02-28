Polis ekipleri Maltepe'de atlı denetim yaptı
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Polis ekipleri Maltepe'de atlı denetim yaptı

28.02.2021 18:20 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:27
Polis ekipleri Maltepe'de atlı denetim yaptı

MALTEPE'de atlı polis ekipleri evlerinin önü yerine sahilde evcil hayvanlarını gezdirerek sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlar hakkında idari işlem uyguladı.

MALTEPE'de atlı polis ekipleri evlerinin önü yerine sahilde evcil hayvanlarını gezdirerek sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlar hakkında idari işlem uyguladı. 

Maltepe Sahili'nde polis ekipleri atlı denetim yaparak vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu. Evcil hayvanlarını evlerinin önü yerine sahilde gezdirenler hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem uygulandı. 


- İstanbul
Polis ekipleri Maltepe'de atlı denetim yaptı
Polis ekipleri Maltepe'de atlı denetim yaptı
Polis ekipleri Maltepe'de atlı denetim yaptı
Polis ekipleri Maltepe'de atlı denetim yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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