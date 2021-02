PlayStation State of Play 2021 sunumunda yeni oyunlar tanıtıldı! Sunumda PlayStation için gelecek 10 yeni oyun açıklandı

Dün gece Sony tarafından gerçekleştirilen sunumda PlayStation 5 ve PlayStation 4 için gelecek olan 10 oyun gösterime alındı. Birbirinden farklı oyunlara yer vertilen sunumda ayrıntılar açıklandı ve fiyatlar belli oldu. İşte sunumda açıklanan 10 oyun...

CRASH BANDICOOT 4: IT'S ABOUT TIME

Neo Cortex ve N. Tropy geri döndü. Sadece bu evrende değil, tüm çoklu evrende bir topyekun saldırı başlattılar. Crash ve Coco, dört kuantum maskesini yeniden birleştirerek ve gerçekliğin kurallarını bükerek günü kurtarmaya geldi.

Yeni kabiliyetler? Tamam. Daha fazla oynanabilir karakter? Evet. Alternatif boyutlar? Belli ki. Tuhaf baş düşmanlar? Elbette. Aynı harika sos? Kot şortun adına emin olabilirsin. Bekle, o gerçekten kot şort mu? Bu evrende değil!

PlayStation 5 versiyonu özellikleri tanıtıldı. 4K 60 FPS, DualSense özellikleri, 3D ses desteği, hızlı yükleme süreleri, veri transferi ve ilerlemenizi görmenizi sağlayacak aktivite kartları gibi özellikler sunacak. Orijinal üçlemenin devam oyunu PlayStation 4 ile Xbox One'dan sonra 12 Mart'ta PlayStation 5, Xbox Series ve Switch'e ve 2021'de daha sonraki bir tarihte PC'ye gelecek.

RETURNAL

Göz alıcı görsel efektlerle hayat bulmuş, çürümekte olan görmüş olduğunuz dünyanın karanlık güzelliği patlayıcı sürprizlerle dolu. Sert ve çelişen çevrelerle, yüksek riskli ve kurşun cehennemi dövüşten içgüdüsel hareketlere kadar. Gizemin her an peşinizde olduğu, merhamet bilmez bir yolculukla kendi yolunuzu keşfedecek ve o yolda mücadele edeceksiniz.

Returnal'ın son derece yeniden oynanabilirlik için tasarlanan prosedürel dünyası, sizi mağlubiyet karşısında yaralarınızı sarmaya ve her yeniden doğuşla birlikte yeni ve gelişen zorlukların üstesinden gelmeye davet ediyor.

Sony Interactive Entertainment ve Housemarque, üçüncü şahıs roguelike aksiyon oyunu Returnal'dan üç dakikalık yeni oynanış görüntüsü paylaştı. 30 Nisan'da PlayStation 5 için çıkış yapacak.

SOLAR ASH

Solar Ash, yönetmen Alx Preston ve 2016'nın ödüllü oyunu Hyper Light Drifter yaratıcılarının stüdyosu Heart Machine'in yaptığı ikinci oyundur.

Oyuncular karşılarında çok yüksek hızlı yolculuklarla, sevimli karakterlerle ve muazzam düşman kapışmalarıyla dolu gerçeküstü, capcanlı ve son derece stilize bir dünya bulacaklar. Void sizi çağırıyor...

Hyper Light Drifter geliştiricisi Heart Machine'in yeni üç boyutlu aksiyon platform oyunu Solar Ash'ten oynanış videosu paylaşıldı. 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için çıkış yapacak.

ODDWORLD: SOULSTORM

Doğrudan 2014 Oddworld: New 'N' Tasty, Oddworld: Soulstorm olaylarından sonra geçen ikinci oyunda Abe'nin kahramanlık macerasını oynayın.

Abe, Glukkonlar'ın mega şirket makineleri tarafından çiğnenmek üzere olan ümitsiz Mudokon çarkından bir dönüşüm geçirir ve umut ışığı olmak üzere yükselen, beklenmedik bir kahramana dönüşür.

6 Nisan'da PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için çıkış yapacağı duyuruldu. PlayStation 5 versiyonu Nisan ayı boyunca PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak sunulacak.

KENA: BRIDGE OF SPIRITS

Keşifler ve hızlı çarpışmalarla dolu göz alıcı bir dünyada kurulu, hikâye odaklı bir aksiyon-maceraya kendinizi kaptırın. Kutsal dağ tapınağı arayışında terk edilmiş bir köye doğru yola çıkan genç bir Ruh Rehberi Kena olarak oynayın.

Ölüleri ve çürüyen elementleri ayrıştırarak dengeyi sağlayan, Rot olarak bilinen minik ruhları bulun ve onlardan oluşan ekibinizi büyütün. Yoldaşlarınızın yeteneklerini geliştirin, çevreyi ustalıkla kullanmak için yeni yollar bulun ve gezgin ruhların hapsolduğu büyük bir ormanda saklı olan unutulmuş bir topluluğun sırlarını açığa çıkarın.

24 Ağustos'ta PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için çıkış yapacağı duyuruldu. Ember Lab'in hikaye odaklı aksiyon macera oyunu Epic Games Store'da 69,00 TL ve PlayStation Store'da 284,00 TL.

KNOCKOUT CITY

Electronic Arts ve Mario Kart Live: Home Circuit geliştiricisi Velan Studios, çok oyunculu yakartop oyunu Knockout City'nin cross-play betasının 2 - 4 Nisan tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu. Buradan kayıt yaptırabilirsiniz. 22 Mayıs 2021'de PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkacak.

DEATHLOOP

Adanın sakinleri tarafından avlanırken Blackreef zaman döngüsüne bir son vermeye çalışan Colt'u kontrol edin.

Gün sıfırlanmadan önce çarpıcı ve kaotik adada sekiz anahtar hedefi çıkarmak için güçlü silahları ve yetenekleri kullanın.

Gölgelerde gizlenen rakip suikastçı Julianna'nın tek görevi Colt'u alaşağı etmek ve döngüyü devam ettirmek. Her döngüden bir şeyler öğrenin, döngüyü temelli kırmak için yeni yolları ve yaklaşımları deneyin.

Bethesda Softworks ve Arkane Studios, FPS oyunu Deathloop'un üçüncü resmi oynanış fragmanını yayınladı. Fragman Sencit Music ve FJORA'dan Déjà Vu adlı orijinal bir müzik içeriyor. 21 Mayıs'ta PlayStation 5 ve PC için çıkacak.





SIFU

Absolver geliştiricisi Sloclap, Kung Fu temalı üçüncü şahıs aksiyon oyunu Sifu'yu duyurdu. Bu sonbaharda PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için çıkış yapacak.

FIVE NIGHTS AT FREDDY'S: SECURITY BREACH

Five Nights at Freddy's serisinin yeni ve şimdiye kadarki en geniş alanda geçecek oyunu Five Nights at Freddy's: Security Breach'ten yeni oynanış fragmanı yayınlandı. 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için çıkış yapacak.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

Square Enix, Final Fantasy VII Remake Intergrade'i PlayStation 5 için duyurdu. Nisan 2020'de PlayStation 4 için çıkan Final Fantasy VII Remake'in yeni nesil için iyileştirilmiş ve genişletilmiş versiyonu. Yuffie'nin olduğu yeni bir bölüm, iyileştirilmiş dokular, sis efektleri, iyileştirilmiş ışıklandırma, grafik modu (4K/30FPS), performans modu (60FPS), Normal (Classic) zorluk seviyesi, iyileştirilmiş yükleme süreleri ve fotoğraf modu içerecek. 10 Haziran'da çıkacak.