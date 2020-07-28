PlayStation Plus Ağustos 2020 ücretsiz oyunları belli oldu! 28 Temmuz itibari ile ücretsiz!
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PlayStation Plus Ağustos 2020 ücretsiz oyunları belli oldu! 28 Temmuz itibari ile ücretsiz!

Sony Interactive Entertainment, Ağustos ayında PlayStation Plus abonelerine PS4 için ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. PlayStation Plus üyelik ücretleri ne kadar? Fall Guys: Ultimate Knockout çıkış tarihi ne zaman? Fall Guys: Ultimate Knockout, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered fiyatı ve çıkış tarihi detayları haberimizde.

PlayStation Plus Ağustos 2020 ücretsiz oyunları belli oldu! 28 Temmuz itibari ile ücretsiz!
28.07.2020 09:08 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:13

Sony tarafından geliştirilen PS4 için her ay ücretsiz oyunlar veren PlayStation Plus, bu ay 2 yeni oyunla oyuncuların karşısında. Çok sevilen, CoD serisinden bir oyun ve Fall Guys bu ay oyuncularla buluşacak.

PS4 sadece bu aya özel, diğer oyunlar için PS Plus aboneliği gerekmeyeceğini bildirdi. 8 Ağustos 00.01 - 9 Ağustos 23.59 tarihleri arasında çok oyunculu mod için PlayStation Plus aboneliği gerekmeyecek.

PLAYSTATION PLUS ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

3 ayrı seçenek sunan Plus üyeliği ilk 14 gün deneme süreci de sunmaktadır.

1 aylık üyelik: 23,99 TL

3 aylık üyelik: 74,99 TL

1 yıllık üyelik: 179,99 TL

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 CAMPAIGN REMASTERED

28 Temmuz itibari ile ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Birçok oyuncu tarafından serinin en iyisi olarak kabul edilen Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty 4: Modern Warfare ile aynı yenilenmeden geçerek mevcut nesilde de karşımıza çıktı. Geliştirilmiş kaplama çözünürlüğü ve detay kalitesinin yanı sıra revizyondan geçirilmiş animasyonlar, yüksek kaliteli hale getirilmiş sesler ve çok daha fazlasını sunacak. PlayStation 4 Pro ve Xbox One X üzerinde 4K ve HDR destekleri de sunulacakken, PC versiyonunda ise bunlara ek olarak kare hızına kilit konulmayacak olması ve çok geniş ebatlı monitör desteği olacak.

PlayStation Plus Ağustos 2020 ücretsiz oyunları belli oldu! 28 Temmuz itibari ile ücretsiz!

Oyunu satın almanız durumunda, beraberinde Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone oyunlarında da kullanabileceğiniz Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle hediyeniz olacak. Bu içerikte UDT Classic Ghost görünümü, Task Force ve One For One silahları için ayrıntılı plan, Flippers isimli silah süsü, Belly Flop isimli bitiriş hareketi, No Easy Days oyuncu kartı, Ghost amblemi, nükteli bir sözün olduğu ses efekti ve Battle Pass sisteminde iki kademe atlama fırsatı bulunacak.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 FİYATI NE KADAR?

170,00 TL

FALL GUYS ULTIMATE KNOCKOUT (DEVOLVER DIGITAL) ÇIKIŞ TARİHİ

4 Ağustos tarihinde mağazada yerini alacak oyunu, bu tarih itibari ile indirebilirsiniz.

FALL GUYS ULTIMATE KNOCKOUT FİYATI NE KADAR?

PS Store üzerinde henüz fiyatlandırılmadı.

PlayStation Plus Ağustos 2020 ücretsiz oyunları belli oldu! 28 Temmuz itibari ile ücretsiz!

Her ay ücretsiz oyunlar sunan PS PLUS'ın bu ay sunacağı oyunlar PlayStation-News tarafından sızdırılmıştı. Tekken 7, Tom Clancy's The Division 2 ve Prey olarak sızdırılan isimlerden başka isimler gören oyuncuların bir kısmı durumdan memnun olmasa da CoD Modern Warfare 2 sahibi olmak isteyenler de gayet memnun kaldı.

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