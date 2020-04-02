PlayStation oyun fiyatları ne kadar? PlayStation oyun fiyatlarında ne kadar indirm yapıldı? PlayStation Store Türkiye'ye özel Corona indirimi yaptı! PlayStation oyun fiyatlarında koronavirüs nedeniyle evde vakit geçiren insanlar için özel indirime gidildi. PlayStation Store üzerinden satın alınan oyunlarda dikkat çeken indirimler göze çarpıyor. Detaylar haberimize.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde karantina durumunda yaşayan insanlar için evde keyifli vakit geçirmelerini salamak ve morallerini yüksek tutmak amacıyla çeşitli teknoloji şirketleri özel indirimler uygulamaya başladı. Bunlardan birtanesi de PlayStation! PlayStation oyun fiyatlarına önceki dönemlere ve mevcut fiyatlara göre indirim uygulandı. PlayStation Store'dan indirimleri bulabilirsiniz. Peki en meşhur bazı PlayStation oyunlarının fiyatları ne kadar?

EN MEŞHUR OYUNLARIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Star Wars Jedi: Fallen Order isimli oyun, indirimle birlikte 399 TL'den 179 TL'ye inerken, Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition ise 669 TL yerine 239 TL'ye satılıyor. Resident Evil 2'nin fiyatı ise 100 TL'nin de altına düşerek 84 TL olarak düştü.