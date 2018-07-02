Plajdaki Devasa Şişme Oyuncak Patladı, Küçük Kız Feci Şekilde Can Verdi

İngiltere'de yaşayan kız çocuğu, plajda bulunan bir şişme oyuncaktan fırlayarak hayatını kaybetti.

ŞİŞME OYUNCAK BİR ANDA PATLADI

Polis kaynakları Gorleston plajında küçük bir kız çocuğunun öldüğünü doğruladı. Bir görgü tanığı şişme oyuncağın patladığını ve korkunç bir an yaşandığını anlattı.

Genç kız hemen James Paget Hastanesine kaldırıldı ancak tüm Müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun 4 yaşından büyük olmadığı bildirildi.

FACİA SICAK YÜZÜNDEN GERÇEKLEŞTİ

Plajın sahibi Curt Johnson, şişme oyuncağın sıcaktan patlamış olabileceğini söyledi. Johnson, "Çok üzücü, yıllardır bu plajda bulunuyoruz burada yaşadığımız ilk kaza ve şok edici" ifadelerini kullandı.