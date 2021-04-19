Piyasaya sahte para sürmeye çalışan şahıslar yakalandı
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Piyasaya sahte para sürmeye çalışan şahıslar yakalandı

Piyasaya sahte para sürmeye çalışan şahıslar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya para sürmeye çalışan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya para sürmeye çalışan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde vatandaşlara sahte para vermeye çalışan şahıslarla ilgili ihbar alarak harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.T., A.Ş., M.Ş., ve T.A., isimli 4 şahsı yakaladı. Burada şahısların yapılan üst aramalarında 288 adet 100 TL, 6 adet 200 TL olmak üzere toplam 30 bin TL sahte para ele geçirildi. Polis ekipleri sahte paraları muhafaza altına alırken 4 şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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