Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 azalışla 2.061,36 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,28 puan değer kaybetti.

Dün 2.070,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,70 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 2.071,35 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.055,24, en yüksek ise 2.081,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,51, teknoloji endeksi yüzde 1,05, hizmetler endeksi yüzde 0,74 ve sanayi endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükseldi, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Şişecam, Ereğli Demir Çelik ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.823,5 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1460, sterlin/dolar paritesi 1,3730 ve dolar/yen paritesi 113,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5600 liradan, avro 15,5360 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.823,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,7 yükselişle 84,9 dolardan işlem görüyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet