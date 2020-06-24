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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 azalışla 114.960,29 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
24.06.2020 13:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:25

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 azalışla 114.960,29 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 378,56 puan değer kaybetti. Dün 115.338,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 30,64 puan ve yüzde 0,03 artarak 115.369,49 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 114.524,90 ve en yüksek 115,598,65 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,74, hizmetler endeksi yüzde 0,09, teknoloji endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 157'si yükseldi, 224'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Güneş Sigorta, Garanti Bankası, Karsan Otomotiv, Kardemir (D) ve Cemaş Döküm Sanayii oldu.

Altının onsu 1.778,02 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1298, sterlin/dolar paritesi 1,2507 ve dolar/yen paritesi 106,51 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8580 liradan, avro 7,7530 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,56 artışla 1.778,02 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,69 azalışla 42,20 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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