PİYASALAR-Dolar 7.67 lira, euro 9.10 lira, sterlin 10.63 lirada
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PİYASALAR-Dolar 7.67 lira, euro 9.10 lira, sterlin 10.63 lirada

09.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:07
PİYASALAR-Dolar 7.67 lira, euro 9.10 lira, sterlin 10.63 lirada

ABD tahvil getirilerinin artması ve ABD'de ekonomik normalleşmenin beklentilerden daha hızlı olacağına ilişkin öngörülerle başlıca para birimleri karşısında 3.5 ayın en yükseğine çıkan dolar, iç piyasada da yeni güne Pazartesi günün düzeylerine yakın başladı.

ABD tahvil getirilerinin artması ve ABD'de ekonomik normalleşmenin beklentilerden daha hızlı olacağına ilişkin öngörülerle başlıca para birimleri karşısında 3.5 ayın en yükseğine çıkan dolar, iç piyasada da yeni güne Pazartesi günün düzeylerine yakın başladı.

Yeni faiz kararının alınacağı Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Mart'ta yapılacak.

Citi ve JPMorgan, Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak için Mart ayında politika faiz oranında 100 baz puana kadar artış bekliyor.Citi analistleri, TCMB'nin 18 Mart'taki Para Politikası Kurulu toplantısında 50 ila 100 baz puanlık ek bir faiz artışı yapmasını beklediklerini belirttiler.JPMorgan da Pazartesi günü yayınladığı notunda, Şubat ayı enflasyon verilerinin, faizlerin Mart ayında 100 baz artırılması beklentisine yol açtığı belirtildi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,526 ve 1,553 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.64 düşüşle 1,532.04 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.55 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.51  ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.40 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6635 lira ve en yüksek 7.7826 lirayı gördükten sonra, 7.67 – 7.68 lira aralığında,euro en düşük 9.0931 lira ve en yüksek 9.2271 lirayı gördükten sonra, 9.10 – 9.11 lira aralığında,sterlin en düşük 10.6150 lira ve en yüksek 10.7679 lirayı gördükten sonra 10.63 – 10.64 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18355 - 1.18670 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18670 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "BIST 100'de dün güne alıcılı başlandıktan sonra gün boyu satıcılı bir görünüm hakim oldu. Endeksteki satışlarda bankacılık endeksinin ön plana çıktığını gördük. "Bugün açılışta bir miktar tepki alımlarının etkili olmasını beklediğimiz endekste kısa vadede geçtiğimiz haftanın ve dünün en yüksek seviyesi olan 1,553 ilk önemli direnç iken, buranın üzerinde 1,570 seviyesinin çok daha önemli olacaktır.  "Burası geçilemediği sürece yükselişlere karşı temkinli duruşumuzu korumaya devam ediyoruz. 

"Aşağıda ise 50 günlük ortalamanın bulunduğu 1,524 izleyeceğimiz ilk destek olacak.  Buranın altında trend desteğimiz bugün itibari ile 1,472 seviyesinde bulunuyor."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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