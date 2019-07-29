PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.17 ekside, dolar 5.63 lirada

– Güne yüzde 0.3 artışla 103 bin 146 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gü içinde en düşüjk 102 bin 524 puanı ve en yüksek 103 bin 264 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.17 düşüşle 102 bin 658 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 148 bin 282 ve en yüksek 150 bin 35 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.14 düşüşle 148 bin 510 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.84 düşüşle yüzde 15.34'e ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.53 düşüşle yüzde 16.1 düzeyine geriledi..

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6275 lira ve en yüksek 5.6709 lirayı gördükten sonra, 5.63 - 5.64 lira aralığında,

euro en düşük 6.2582 lira ve en yüksek 6.3149 lirayı gördükten sonra, 6.27 – 6.28 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9410 lira ve en yüksek 7.0285 lirayı gördükten sonra 6.94 – 6.95 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Haftaya zayıf veri akışı ile başlıyoruz…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayımlanan Profesyonel Tahminciler Anketi verilerine göre, enflasyon beklentisi 2019 yılı için yüzde 1.4'den yüzde 1.3'e, 2020 yıl sonu için yüzde 1.5'ten yüzde 1.4'e ve 2021 yılsonu için yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e aşağı yönlü revize edildi. Anket verilerine göre, büyüme tahmini 2019 yılı için 1,2 olarak sabit bırakılırken, 2020 yılı için yüzde 1.4'ten yüzde 1.3'e revize edildi. Rusya Merkez Bankası gerçekleştirdiği toplantı ardından politika faiz oranında 25 baz puan indirime gitti ve politika faiz oranı yüzde 7.25 olarak belirledi. ABD'de açıklanan öncü GSYH verisine göre, 2019 yılı ikinci çeyreğinde ABD ekonomisi piyasa beklentisi olan yüzde 1.8'in üzerinde yüzde 2.1 düzeyinde büyüdü. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde,Haftanın son işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5.6168 - 5.7045 geniş bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.6617 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0.78 yükseliş ile 102 bin 837 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.6 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü, yüzde 21.4 seviyeleri civarında gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 5.22 düşüş ile yüzde 16.35 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 3.07 düşüş ile yüzde 15.47 düzeyinde Cuma gününü tamamladı."

Kaynak: DHA

- İstanbul