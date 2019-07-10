PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.03 artışla açıldı, dolar 5.74 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.03 artışla 96 bin 641 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 1.91 düşüşle 96 bin 911 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.05 artışla 142 bin 665 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.01 ve yüzde 19.5 düzeylerindeler.

Erken işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7208 lira ve en yüksek 5.7523 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.4145 lira ve en yüksek 6.4523 lirayı gördükten sonra, 6.44 – 6.45 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1284 lira ve en yüksek 7.1649 lirayı gördükten sonra 7.16 – 7.17 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Avrupa Birliği'nden yaptırım endişesi…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dünya borsalarında kar satışları devam ediyor. Güçlü dolar, yükselen faizler, ticaret savaşları endişesi küresel risk iştahını bozmaya başladı. Fed Başkanı Powell'in bugün 16: 30'da yapacağı konuşma ve FOMC tutanakları iyimser havayı geri getirmek için yeterli olmayabilir.

"Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla başlayan satışlar, Avrupa birliğinin Akdeniz'de sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar uygulayabileceği açıklamasıyla derinleşti. THY ve TSKB hisselerinde haber sonrası sert satışlar görüldü.

"Avrupa Komisyonu tarafından önerilen yaptırımlar arasında Türkiye'ye gelecek sene yapılacak aday ülke yardımından 145.8 milyon euroluk kesinti yapılması, Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank-EIB) Türkiye'deki kredi aktivitelerinin, özellikle de hükümet destekli kredileri gözden geçirilmesi, Türkiye ile devam eden havacılık anlaşması görüşmelerinin dondurulması yer alıyor. Söz konusu yaptırımlar THY ve TSKB hisseleri üzerinde sınırlı olumsuz etki yaratabilir.

"Küresel risk iştahındaki bozulma işaretleri, ABD ve Avrupa'nın eşanlı yaptırım riski nedeniyle Türkiye varlıklarında satıcılı havanın devam etmesini bekliyoruz. Geleceğe yönelik güçlü projeksiyonlar açıklayan Sasa hisseleri piyasadan pozitif ayrışabilir."

Kaynak: DHA

- İstanbul