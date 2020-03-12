PFDK ceza yağdırdı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) birçok kulübe ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) birçok kulübe ceza verdi.



PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası almış olduğu kararlar şöyle:



"Gençlerbirliği Kulübü kaleci antrenörü Metin Mert'in, 09.03.2020 tarihinde oynanan Gençlerbirliği- Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Sivasspor Kulübü'nün, 08.03.2020 tarihinde oynanan Sivasspor-Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü'nün, stadyuma yaklaşık 4750 seyircinin bilet yerine başka bir belgeyle alınması nedeniyle FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü'nün, müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde en az 2 adet forma setini yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü'nün, müsabaka öncesi TFF uyarı anonsunun yapılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Galatasaray'ın, 08.03.2020 tarihinde oynanan Sivasspor-Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Beşiktaş'ın, 06.03.2020 tarihinde oynanan Beşiktaş -MKE Ankaragücü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Üst 407, 408, Spor Toto Kuzey Alt 107, 108, Doğu Üst 415, 416, Baba Hakkı Doğu Alt 115, 116, Şeref Bey Batı Alt 103, Güney Alt 121, 122, Güney Üst 422, 423 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, Sportif Ekipman Talimatına aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 06.03.2020 tarihinde oynanan Beşiktaş -MKE Ankaragücü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Misafir Tribün 404, 405, 406 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nün, 08.03.2020 tarihinde oynanan Kasımpaşa -Hes Kablo Kayserispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribününde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, 07.03.2020 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor- Konyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Üst D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü idarecisi Erdal Gündüz'ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü idarecisi Ahmet Topdağ'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü idarecisi Burak Çakır'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 07.03.2020 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü -Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton ALT D, F, G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Trabzonspor'un, 07.03.2020 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü -Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Trabzonspor idarecisi Ertuğrul Doğan'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Trabzonspor idarecisi Ömer Sağıroğlu'nun, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Trabzonspor'un, 07.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020 tarihlerinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Fenerbahçe'nin, 07.03.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Denizlispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Spor Toto Tribünü F ve N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Tribünü E, Migros Tribünü L ve M, Fenerium Alt Avis Tribünü D ve ÜST C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Denizlispor Kulübü'nün, 07.03.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Denizlispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribünü Migros G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Denizlispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Bursaspor Kulübü'nün, 07.03.2020 tarihinde oynanan Bursaspor-İstanbulspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası 121, 122, 127, 128 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 36 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Alt Tribünü 100 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Keçiörengücü Kulübünün, 07.03.2020 tarihinde oynanan Keçiörengücü-Boluspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabakaya teknik sorumlusu olmadan çıkmış olmasına rağmen müsabaka isim listesinde teknik sorumlu kısmının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Menemenspor Kulübü'nün, 06.03.2020 tarihinde oynanan Menemenspor-Altay TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Adanaspor görevlisi Nurettin Koç'un, 06.03.2020 tarihinde oynanan Adanaspor - Balıkesirspor TFF 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Adanaspor görevlisi Nurettin Koç'un, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



Osmanlıspor FK kaleci antrenörü Halit Matlı'nın, 08.03.2020 tarihinde oynanan Akhisarspor-Osmanlıspor FK TFF 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA