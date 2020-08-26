Petrol ve altın fiyatları yatay Kasırga ve tropik fırtına nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyularında çalışmaların durmasıyla 46 doların üzerine çıkan Brent petrol bu düzeyde hareket ediyor.

Kasırga ve tropik fırtına nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyularında çalışmaların durmasıyla 46 doların üzerine çıkan Brent petrol bu düzeyde hareket ediyor.

Altın fiyatları da, 1,914 dolara kadar indikten sonra toparlandığı 1,920 doların üzerinde işlem görüyor.

ABD hampetrol stokları, 21 Ağustos'ta sona eren haftada 4 milyon 520 bin varil azaldı. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 646,000 varil azaldı.API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 6.4 milyon varil birden azalırken, damıtılmış petrol ürünleri stokları 2.26 milyon varil arttı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.28 düşüşle 46.73 dolar,Batı Teksas yüzde 0.32 artışla 43.56 dolar,altın yüzde 0.08 artışla 1,929.40 dolar,gümüş yüzde 0.90 artışla 26.79 dolar,bakır yüzde 0.29 artışla 6,536.00 dolar,platin yüzde 0.41 düşüşle 928.30 dolar,paladyum yüzde 0.71 artışla 2,188.80 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 458 lira, çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını da 3,000 liradan satılıyor.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, "altındaki kayıpların sürdüğüne" dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Haftanın kritik gelişmesi Jackson Hole toplantısı beklenirken, altın tarafındaki satıcılı süreç de devam ediyor. "Dünkü seansa 1,929 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, gün içinde 1,914 dolar/ons seviyesine kadar çekilerek günün en düşük seviyesini kaydetti. "Seans sonunda 1,928 dolar/onstan dengelenen sarı maden, yatay yakın bir kapanış yapmış oldu. "Aşıya dair olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen, pandeminin hala devam ediyor olmasından dolayı bazı ülkelerde ikinci dalganın etkisi de görülmeye başlanmış durumda. "Aşının en iyi ihtimalle yıl sonunda kullanılmaya başlanacağı senaryosunda bile ülkelerin pandemiyle olan mücadelelerini sürdürmeleri gerekmekte. "Vaka sayılarının seyrine dair yaşanacak yeni gelişmeler de piyasaların yönünü yeniden belirleyebilir. "Altın ise yaşanan tüm gelişmeler ışığında güvenli liman olma özelliğiyle yeniden öne çıkabilir. "Gümüş de altınla benzer şekilde yukarı yönlü trendine ara vererek satıcılı seyre döndüğü bir haftayı yaşamaya devam ediyor. "Dünkü seansa 26.60 dolar/ons seviyesinden başlayan beyaz maden, seans boyu satıcılı seyrederken günü 26.53 dolar/onstan tamamladı ve yüzde 0.2 kaybı hanesine yazmış oldu."Platin, yatay seyrindeki hareketini sürdürürken, 920 dolar/ons üzerinde tutunma çabasına devam ediyor. "Paladyum da diğer kıymetli madenler gibi seansı kırmızıda kapatırken, günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu. Dünkü seansa 2,179 dolar/ons başlayan sarı maden, 2,158 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 1.0 kaybı hanesine yazmış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,481 kg altın, 4,466 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: DHA