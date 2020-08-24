HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Petrol kuyusu betonla kapatıldı, yeniden açılmasını istediler

Sivas'ın Celalli köyü sakinleri, 50 yıl önce üzerine betonla kapatılan petrol sondaj kuyusunun yeniden açılarak, altında olduğuna inandıkları petrolün çıkartılmasını istedi.

Petrol kuyusu betonla kapatıldı, yeniden açılmasını istediler
24.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:55

Sivas'ın Celalli köyü sakinleri, 50 yıl önce üzerine betonla kapatılan petrol sondaj kuyusunun yeniden açılarak, altında olduğuna inandıkları petrolün çıkartılmasını istedi.

Türkiye'nin petrol arama alanındaki ilginç ve düşündürücü hikayelerinden biri de 50 yıl önce Sivas'ın Celalli köyünde yaşandı. Yabancı bilim adamlarının işaret ettiği bu köyde Maden Teknik Arama kurumu sondaj tesisi kurup 1971 yılında petrol aramasına başladı. Yaklaşık 150 kişinin çalıştığı tesiste 6 yıl boyunca sondaj çalışması yürütüldü. Çalışmalar sırasında elde edilen bulgular çok zengin bir petrol rezervine işaret etti. Mühendisler 5 bin 500 metrede petrol bulmayı umarken 3 bin 640 metrede bir talihsizlik yaşandı. Düz olarak ilerlemesi gereken sondaj sistemi eğildi. Bu nedenle sondaj çalışması durduruldu. Yurt dışından alınan destekle zarar gören sondaj sistemi bulunduğu kuyudan çıkartıldı. Ancak Ankara'dan gelen bir emirle petrol arama çalışmalarına son verildi. Tesis sökülerek götürüldü. Tesise enerji taşıyan elektrik direkleri bile söküldü. Sondaj kuyusunun girişi beton dökülerek kapatıldı. 50 yıl önce büyük umutlarla başlayan petrol arama tesisinden geriye kuyunun üzerine dökülen beton kalıpları kaldı.

Yeniden arama yapılsın

1971 yılında sondaj tesisinde işçi olarak çalışan 75 yaşındaki Turgut Kaya, sondaj çalışmalarının yapıldığı bölgede petrol olduğuna inandıklarını söyledi. Kaya, "Burada petrol olduğunu keşfettiler. 1970 yılında geldiler. 1971 yılında çalışamaya başladılar. Burada bir mühendis vardı. 5 bin 500 metrede olduğunu söylediler. 3 bin 640 metre burada sondaj vuruldu. İki bin metrede kaya tuzu çıktı. Fakat kuyu eğri olduğundan sondaj durdu. Sondaj kuyusunun üstünü betonla kapattılar. Ama burada 5 bin 500 metrede petrol olduğunu keşfediyorlar. Devletimizin burada arama yapmasını istiyoruz" dedi.

Petrol olduğuna dair tüm kanıtlar bulundu

Köy sakinlerinden Nabi Çağlayan da sondaj çalışmaları sırasında kuyuda petrol bulunduğuna dair tüm kanıtların ortaya çıktığını söyleyerek, "Rahmetli babam veya büyüklerim burada çalıştı emekli oldular. O zamanlar burada çık büyük bir şehir gibiydi. Kuleler vardı, çalışıyordu. Petrol çıkacak diye söylediler. Petrolden önce çıkacak maddelerin hepsinin çıktığını söylediler. En son çıkmıyor diyerek kapatıldı. Benim duyduğuma göre başka bir firma da yap işlet devret diyerek bir teklif sunmuş. Fakat o da Türkiye olarak kabul edilmemiş" dedi.

Betonla kapattılar

Nevzat Öztürk isimli köy sakini ise kuyunun üzerinin betonla kapatıldığını belirterek, "Büyük bir ümitle başlanıldı. Yüzde 100 petrol çıkacağını ümit ediyorduk. 5 bin 500 metrede petrol var dediler 3 bin 650 metre falan delindi. Sondaj makinesi eğildi. Çıkaramadılar. Uğraştılar, İngiltere'den bir araba geldi. 3-4 ay çalıştı. Sonra bir daha delemediler. Kapatıp gittiler. Kuyunun olduğu yeri betonla kapattılar" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi Magazin
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu 3. Sayfa
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı 3. Sayfa
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı Yaşam
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Dehşet saçan korona hastası, 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti 3. Sayfa
Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Adana'da cep telefonunu gasp ettikleri çocuğu sulama kanalına attılar
Adana'da cep telefonunu gasp ettikleri çocuğu sulama kanalına attılar
Aşk, para, sağlık! Aysun Koç'tan 24-30 Ağustos haftalık burç yorumları
Aşk, para, sağlık! Aysun Koç'tan 24-30 Ağustos haftalık burç yorumları
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fatih Dönmez Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Can Yaman Ozan Güven Onur Saylak Engin Altan Düzyatan
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Eddie Newton Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Adana Kozan İzmir
Şu an buradasınız: Petrol kuyusu betonla kapatıldı, yeniden açılmasını istediler - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 10:55:35. #1.15#
title