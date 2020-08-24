Petrol kuyusu betonla kapatıldı, yeniden açılmasını istediler Sivas'ın Celalli köyü sakinleri, 50 yıl önce üzerine betonla kapatılan petrol sondaj kuyusunun yeniden açılarak, altında olduğuna inandıkları petrolün çıkartılmasını istedi.

Sivas'ın Celalli köyü sakinleri, 50 yıl önce üzerine betonla kapatılan petrol sondaj kuyusunun yeniden açılarak, altında olduğuna inandıkları petrolün çıkartılmasını istedi.

Türkiye'nin petrol arama alanındaki ilginç ve düşündürücü hikayelerinden biri de 50 yıl önce Sivas'ın Celalli köyünde yaşandı. Yabancı bilim adamlarının işaret ettiği bu köyde Maden Teknik Arama kurumu sondaj tesisi kurup 1971 yılında petrol aramasına başladı. Yaklaşık 150 kişinin çalıştığı tesiste 6 yıl boyunca sondaj çalışması yürütüldü. Çalışmalar sırasında elde edilen bulgular çok zengin bir petrol rezervine işaret etti. Mühendisler 5 bin 500 metrede petrol bulmayı umarken 3 bin 640 metrede bir talihsizlik yaşandı. Düz olarak ilerlemesi gereken sondaj sistemi eğildi. Bu nedenle sondaj çalışması durduruldu. Yurt dışından alınan destekle zarar gören sondaj sistemi bulunduğu kuyudan çıkartıldı. Ancak Ankara'dan gelen bir emirle petrol arama çalışmalarına son verildi. Tesis sökülerek götürüldü. Tesise enerji taşıyan elektrik direkleri bile söküldü. Sondaj kuyusunun girişi beton dökülerek kapatıldı. 50 yıl önce büyük umutlarla başlayan petrol arama tesisinden geriye kuyunun üzerine dökülen beton kalıpları kaldı.

Yeniden arama yapılsın

1971 yılında sondaj tesisinde işçi olarak çalışan 75 yaşındaki Turgut Kaya, sondaj çalışmalarının yapıldığı bölgede petrol olduğuna inandıklarını söyledi. Kaya, "Burada petrol olduğunu keşfettiler. 1970 yılında geldiler. 1971 yılında çalışamaya başladılar. Burada bir mühendis vardı. 5 bin 500 metrede olduğunu söylediler. 3 bin 640 metre burada sondaj vuruldu. İki bin metrede kaya tuzu çıktı. Fakat kuyu eğri olduğundan sondaj durdu. Sondaj kuyusunun üstünü betonla kapattılar. Ama burada 5 bin 500 metrede petrol olduğunu keşfediyorlar. Devletimizin burada arama yapmasını istiyoruz" dedi.

Petrol olduğuna dair tüm kanıtlar bulundu

Köy sakinlerinden Nabi Çağlayan da sondaj çalışmaları sırasında kuyuda petrol bulunduğuna dair tüm kanıtların ortaya çıktığını söyleyerek, "Rahmetli babam veya büyüklerim burada çalıştı emekli oldular. O zamanlar burada çık büyük bir şehir gibiydi. Kuleler vardı, çalışıyordu. Petrol çıkacak diye söylediler. Petrolden önce çıkacak maddelerin hepsinin çıktığını söylediler. En son çıkmıyor diyerek kapatıldı. Benim duyduğuma göre başka bir firma da yap işlet devret diyerek bir teklif sunmuş. Fakat o da Türkiye olarak kabul edilmemiş" dedi.

Betonla kapattılar

Nevzat Öztürk isimli köy sakini ise kuyunun üzerinin betonla kapatıldığını belirterek, "Büyük bir ümitle başlanıldı. Yüzde 100 petrol çıkacağını ümit ediyorduk. 5 bin 500 metrede petrol var dediler 3 bin 650 metre falan delindi. Sondaj makinesi eğildi. Çıkaramadılar. Uğraştılar, İngiltere'den bir araba geldi. 3-4 ay çalıştı. Sonra bir daha delemediler. Kapatıp gittiler. Kuyunun olduğu yeri betonla kapattılar" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA