Petrol fiyatları 60 doların üzerinde tutundu

21.08.2019 11:53

– Petrol fiyatları, 16 Ağustos haftasında ABD ham petrol stoklarında görülen 3.5 milyon varillik düşüş ve Cushing Oklahoma'daki stokların da 2.8 milyon varil düşmesiyle 60 doları aştı.

Gelişmeler etkisiyle Ekim ayı teslimatları için Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.75 artışla 60.48 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.39 artışla 56.35 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul