Peter Zulj ve Ahmed Kutucu: Başakşehir'in başarısı için çalışacağız

Medipol Başakşehir'in yeni transferleri Peter Zulj ve Ahmed Kutucu, takımı başarıya taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Medipol Başakşehir'in yeni transferleri Peter Zulj ve Ahmed Kutucu, takımı başarıya taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, kulüp tesislerinde yaptığı idmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Antrenmandan önce turuncu-lacivertlilerin iki yeni transferi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

PETER ZULJ: BAŞARIDA PAY SAHİBİ OLMAK İSTİYORUMGeçen sezonun ikinci yarısını Göztepe'de kiralık geçiren orta saha oyuncusu Peter Zulj,Türkiye'de kaldığı için mutlu olduğunu belirtti. Belçika'nın Anderlecht takımından transfer edilen 28 yaşındaki Avusturyalı futbolcu, Başakşehir'in başarısında pay sahibi olmak istediğini vurguladı ve şunları kaydetti: "Transferimde emeği geçen tüm yöneticilere de teşekkür ediyorum. Büyük, şampiyon bir takıma geldim, bunun heyecanını yaşıyorum. Bir an önce takımla çalışmaya başlamayı dört gözle bekliyorum. Kararım Türkiye'de kalma yönündeydi. Başakşehir iki sene önce şampiyon olmuş büyük bir kulüp. Tek amacım Başakşehir'in başarılı olması adına mücadele etmek. Öncelikle takıma bir an önce adapte olmak. Çok sayıda süre almak. Sezon sonu da ilk 5 hatta ilk 4 içerisinde yer almak. Buradaki anahtar kelime takımın başarısı. Buraya kalitemi koymak, kalitemi göstermek ve takımın başarısında anahtar rol oynamak hedefindeyim. Tecrübemi ve yeteneğimi ortaya koyarak takımın başarısında pay sahibi olmak istiyorum."AHMED KUTUCU: ŞUTLARIMA GÜVENİYORUMBaşakşehir'in Alman ekibi Schalke 04'ten renklerine bağladığı 21 yaşındaki golcü oyuncu Ahmed Kutucu da turuncu-lacivertli formayı giyeceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Güzel bir duygu. Schalke Kulübü'ne ve taraftarlarına da çok teşekkür ediyorum. 10 güzel senemi orada geçirdim. İnşallah bu sene burada güzel işler başarırız. Çok büyük bir takım Başakşehir. Hocayla konuşmam da çok iyiydi, o yüzden burayı seçtim. Bu sezon çok oynamak, goller atmak, asistler yapmak istiyorum. Büyük şeyler başarabilirim. İnşallah takım olarak büyük şeyler başarırız. Süper Lig'de önemli takımlar var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Her şey sezon başında sıfırdan başlıyor. Her antrenmanda çalışacağım. İnşallah ilk 11'e fazla girerim. İnşallah milli takımda daha çok başarırım. Orada da iyi işler başarırım inşallah. Çok çabuk kaleye giden bir oyuncuyum, şutlarıma güveniyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker