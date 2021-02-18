(Drone) Peribacaları kar altında ayrı güzel
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

(Drone) Peribacaları kar altında ayrı güzel

18.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:04

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle bilinen Kapadokya'da, üç gün boyunca etkili olan kar yağışı ortaya güzel görüntüler çıkarttı.

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle bilinen Kapadokya'da, üç gün boyunca etkili olan kar yağışı ortaya güzel görüntüler çıkarttı.

Milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü külleri, zamanla yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan peribacaları beyaz örtüyle buluştu.

Nevşehir'in Göreme ve Uçhisar beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde kar yağışının ardından güzel manzara oluştu.

Güneşin yüzünü göstermesinin ardından vadilerde gezinti yapan turistler, karla kaplanan alanlarda fotoğraf çektirdi.

Kılıçlar Vadisi'nde, ATV motorla gezinti yapan turistlerden Bora Küçük, Kapadokya'yı kar altında görebilmek için bölgeye geldiğini söyleyerek, "Kapadokya'ya daha önce de çok geldim ama kış mevsimindeki ilk ziyaretim oldu. Kapadokya, dünyanın birinci harikası diyebiliriz. Burada, yüzyıllık değil binlerce yıllık bir tarihi doku var. Bence bölgenin güzelliği tartışmaya açık bir konu değil." diye konuştu.

(Drone) Peribacaları kar altında ayrı güzel
(Drone) Peribacaları kar altında ayrı güzel
(Drone) Peribacaları kar altında ayrı güzel
(Drone) Peribacaları kar altında ayrı güzel

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Pervin Buldan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ali Koç Erol Bulut Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (Drone) Peribacaları kar altında ayrı güzel - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 16:37:16. #1.14#
title