Perakende sektörü temsilcileri, İstanbul'da AVM açılışında buluştu

AVM açılışında Fatih Erkoç ve orkestrası dinleyenleri büyüledi



İSTANBUL - Vadistanbul AVM, açılışından önceki gün perakende sektörünün önde gelen isimleri, Fatih Erkoç ve orkestrasının katıldığı özel davette buluştu.

İnşaat sektörünün önde gelene markalarından Artaş Grup ve Invest Grup tarafından, Evyap'ın Ayazağa'daki arazisi üzerinde konumlanan Vadistanbul AVM'nin özel davetinde, Fatih Erkoç ve orkestrası davetlileri müziğe doyurdu. Davetlilere konser öncesinde AVM'nin bahçesinde bulunan havuzda su şovu izletildi. Giselle Tavilson keman gösterisi de davetlilerin beğenisini kazandı. Açılışa, Artaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, arsa sahibi Mehmet Evyap, Proje Mimarı Murat Kader, JLL Türkiye'den Tarkan Ander ve AVM'nin Genel Müdürü Özgen Özyurt'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Kısa konuşmalarının ardından açılış törenine geçildi.

Etkinlikte konuşma yapan Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, "Vadistanbul ile ölçek bazında Türkiye'nin en büyük projelerinden birini hayata geçiriyoruz, yüzde 75 doluluk oranı ile açılış yapıyoruz, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. 103 bin metrekare alan üzerine inşa edilen AVM'nin Avrupa yakasının ilk 'Galeries Lafayette'ne ev sahipliği yapacak ve 760 metre uzunluğundaki açık hava alışveriş caddesi dikkat çekecek" dedi.

Açılış konuşmasını yapan Artaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Sektörde ilkleri hayata geçirmeye çalıştırıyoruz. 4'üncü nesil bir alışveriş merkezi olan AVM, İstanbul'un yeni gözdesi olmaya aday. Kapalı alanlarında bile doğanın güzelliklerini kucaklayan, şeffaf ve dışa dönük mimari yapısıyla ferahlık duygusu veren AVM, konforlu alışverişin bütün olanaklarına sahip" şeklinde konuştu.

Davette söz alan İnvest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, projeye çok ciddi bir yatırım yaptıklarını, bu yatırımın İstanbul'a ve bölgeye büyük değer katacağını ifade etti.

Türkiye'de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk 'Havaray' hattı

Türk Telekom Stadyumu'na 2 dakika mesafede bulunan AVM, ulaşım olanaklarıyla kolaylık sağladığı bildirilirken, 15 milyon euro yatırım ile Türkiye'de bir ilk ve tek olduğu belirtilen Havaray hattı, Vadistanbul AVM'ye kolay ulaşım sağlayacağı açıklandı. Artaş Grup'un 120 milyon TL'lik yatırım desteğiyle hayata geçirilen Havaray'ın, çok yakında hizmete gireceği belirtildi.

AVM'yi de kapsayan Vadistanbul projesi 3 etaptan oluştuğu söylenirken, projenin ilk 2 etabı tamamlanmış durumda olduğu belirtildi. Son etabı da tamamlandığında 300 bin metrekare büyüklüğündeki hacmiyle Türkiye'nin en büyük ofis alanına sahip projelerden olacağı, toplamda 424 bin metrekare alan üzerine kurulu olduğu ifade edildi. Proje dahilinde bin 915 lüks konut ve 220 odalı, 5 yıldızlı bir otel yer aldığı açıklandı.