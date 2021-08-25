Pendik'te tankere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pendik'te tankere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Pendik'te tankere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Pendik'te petrol taşıyan tankerin lastiğine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Pendik'te petrol taşıyan tankerin lastiğine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda, Ali G'nin kullandığı 34 TN 5645 plakalı otomobil, seyir halindeki 34 BIN 744 plakalı tankerin lastiğine çarparak takla attı.

Kazada yaralanan Ali G, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre sağlanamayan trafik akışı, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Pendik'te eczacı kadının taciz davası kabusa dönüştü! Eşini öldüresiye dövdüler
Pendik'te eczacı kadının taciz davası kabusa dönüştü! Eşini öldüresiye dövdüler
PENDİK'TE ECZACI KADININ 'TACİZ' DAVASI KABUSA DÖNÜŞTÜ
PENDİK'TE ECZACI KADININ 'TACİZ' DAVASI KABUSA DÖNÜŞTÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Düm Tek Tek Kaan Yıldırım
Spor Mert Günok Fatih Terim Burak Elmas Sadık Çiftpınar Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Pendik'te tankere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 14:09:49. #1.15#

title