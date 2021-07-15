Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
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Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi

Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

15 Temmuz hain darbe girişiminin durduruluşunun 5. yıldönümünde Pendik Millet Bahçesi'nde demokrasi nöbeti tutuldu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin durduruluşunun 5. yıldönümünde Pendik Millet Bahçesi'nde demokrasi nöbeti tutuldu. Pendik Millet Bahçesi'nde yüzlerce vatandaşların bir araya geldiği demokrasi nöbeti drone ile havadan görüntülendi.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bastırılmasının 5. yıldönümünde Pendik'te demokrasi nöbeti tutuldu. Yüzlerce vatandaşın bir araya gelerek 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanları dualarla andığı etkinliğe Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı.

Etkinlikler ilk olarak Pendik Kaynarca'da kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüş ile birlikte vatandaşlar Pendik Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Etkinlik kapsamında saygı duruşunun ardından Kur'an tilaveti ve dualar okundu. İlahilerin okunduğu etkinlikte mehteran takımı da performans sergiledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında hitap ettiği yayın, etkinliğe katılan vatandaşlara canlı olarak izletildi. Vatandaşlara burada ücretsiz şerbet de dağıtıldı. Etkinliğe Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katılım gösterdi.

Etkinlikte basına konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Bugün aslında bizim bir şey söylememize gerek yok. Arkaya baktığınız zaman vatandaşımızın, milletimizin ne söylemek istediği gayet net ve açık. 5 yıl önce FETÖ'ye verilen cevabın aynı hınçla devam ettiğini görüyoruz. İnşallah bu inanç ilelebet sonuna kadar devam edecek. Gerçekten 15 Temmuz'da ihanet edenlerle, devlete, bayrağa sahip çıkanları ayırt etmiş olduk. Bununla ilgili mücadelemiz direnişimiz, nöbetimiz devam edecek. Buraya gelen vatandaşımıza biz hiçbir duyuru yapmadık. Vatandaşımız kendi bilinciyle kendi duyumlarıyla burayı doldurdular. Ben onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Buraya gelmeleri hain FETÖ'ye nasıl karşı duruş gösterdiklerinin ispatıdır. Bu millet ilelebet olacaktır. İlelebet kıyamete kadar bu millet ayakta duracaktır. Bu milleti kimse yıkamayacaktır, yenemeyecektir" dedi.

Öte yandan Pendik Millet Bahçesi'nde vatandaşların bir araya geldiği demokrasi nöbeti drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi
Pendik'te 15 Temmuz nöbeti havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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