Penaldo ne demek? Pessi ne demek? C. Ronaldo'ya neden Penaldo deniliyor? Messi'ye neden Pessi deniliyor?
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Penaldo ne demek? Pessi ne demek? C. Ronaldo'ya neden Penaldo deniliyor? Messi'ye neden Pessi deniliyor?

Penaldo ne demek? Pessi ne demek? C. Ronaldo'ya neden Penaldo deniliyor? Messi'ye neden Pessi deniliyor?
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Son zamanlarda sosyal medyada Penaldo ve Pessi etiketleri sıklıkla kullanılıyor. Bunun ardından futbol severler Penaldo ne demek? Pessi ne demek? merak etti. C. Ronaldo'ya neden Penaldo deniliyor? Lionel Messi'ye neden Pessi deniliyor? İşte tüm detaylar...

Twitter, Facebook, Youtube, Reddit, İnstagram vb. sosyal medya platformlarında Cristiano Ronaldo'ya Penaldo deniliyor. Aynı şekilde bazı zamanlarda ise Lionel Messi Pessi şeklinde ifade ediliyor. Peki Penaldo ve Pessi ne anlama geliyor, ne demek, Türkçe anlamları nedir? Cevaplar yazımızda.

PENALDO NE DEMEK? C. RONALDO'YA NEDEN PENALDO DENİLİYOR?

Penaldo ifadesi Cristiano Ronaldo'nun kullandığı penaltılardan sonra ortaya çıkmıştır. Diyelim ki bir maçta C. Ronaldo penaltıdan 2 gol attı. Bu durumda sosyal medyada C. Ronaldo'yu eleştirmek isteyen kullanıcılar Penaldo etiketinde yorum yapmaktadır. Özellikle Barcelona'lı taraftarlar Ronaldo'nun attığı gollerin penaltıdan olduğu için kolay goller olduğunu belirtmek amacıyla 'Penaldo' ifadesini kullanmaktadır diyebiliriz.

Penaldo = Penaltı + Ronaldo ifadesinin kısaltmasıdır. Yani 'Penaltı' kelimesinin ilk 3 harfi 'PEN' ve Ronaldo kelimesinin son 4 harfi "ALDO" birleşiminden 'PENALDO' oluşmaktadır.

PESSİ NE DEMEK? LİONEL MESSİ'YE NEDEN PESSİ DENİLİYOR?

Aynı Penaldo gibi Lionel Messi penaltıdan gol attığında 'Pessi' olarak belirtiliyor. Yani tamamen aynı mantık diyebiliriz. Özellikle Real Madrid'li taraftarlar Messi'nin penaltıdan (sözde kolay gol!) kolaylıkla gol attığını ifade etmek için sosyal medyada "Pessi" etiketiyle paylaşım yapıyorlar.

Pessi = Penaltı + Messi ifadesinin kısaltmasıdır. Yani 'Penaltı' kelimesinin ilk 2 harfi 'PE' ve Messi kelimesinin son 3 harfi "SSİ" birleşiminden 'PESSİ' oluşmaktadır.

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