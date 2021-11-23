Pelit Şirketler Grubu kurdaki belirsizlik nedeniyle satışlarını durdurduğu iddiasını yalanladı

Döviz kurundaki hareketliliğin ardından Pelit şirketlerinin ham madde temininde yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi nedeniyle geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığı iddia edilmişti.

ÅİRKETTEN YALANLAMA GELDİ

Åirketten yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarının yanı sıra sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yer alan Pelit şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

SATIÅLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR

Açıklamada, "Tüm üretim, satış ve sevkiyatlarımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir." denildi.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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