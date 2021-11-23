Pelit Şirketler Grubu kurdaki belirsizlik nedeniyle satışlarını durdurduğu iddiasını yalanladı - Haberler Ekonomi
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Pelit Şirketler Grubu kurdaki belirsizlik nedeniyle satışlarını durdurduğu iddiasını yalanladı

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Pelit Şirketler Grubu kurdaki belirsizlik nedeniyle satışlarını durdurduğu iddiasını yalanladı

Dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği nedeniyle satışlarını durdurduğu iddia edilen Pelit Şirketler Grubu, yaptığı yazılı açıklamada "Tüm üretim, satış ve sevkiyatlarımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir" dedi.

Döviz kurundaki hareketliliğin ardından Pelit şirketlerinin ham madde temininde yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi nedeniyle geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığı iddia edilmişti.

ÅİRKETTEN YALANLAMA GELDİ

Åirketten yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarının yanı sıra sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yer alan Pelit şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

SATIÅLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR

Açıklamada, "Tüm üretim, satış ve sevkiyatlarımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir." denildi.

Pelit Şirketler Grubu kurdaki belirsizlik nedeniyle satışlarını durdurduğu iddiasını yalanladı

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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