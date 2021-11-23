Pelit Şirketler Grubu kurdaki belirsizlik nedeniyle satışlarını durdurduğu iddiasını yalanladı
Dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği nedeniyle satışlarını durdurduğu iddia edilen Pelit Şirketler Grubu, yaptığı yazılı açıklamada "Tüm üretim, satış ve sevkiyatlarımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir" dedi.
Döviz kurundaki hareketliliğin ardından Pelit şirketlerinin ham madde temininde yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi nedeniyle geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığı iddia edilmişti.
ÅİRKETTEN YALANLAMA GELDİ
Åirketten yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarının yanı sıra sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yer alan Pelit şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
SATIÅLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR
Açıklamada, "Tüm üretim, satış ve sevkiyatlarımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir." denildi.
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
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AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri