Pekin yönetimi, ABD'de bazı hava yolu şirketlerinin Çin'e uçuşlarını iptal etti

ABD'de bazı hava yolu şirketlerinin Çin uçuşlarının Pekin yönetimi tarafından engellediği bildirildi.

Yetkililere göre, Çin, aralık sonunda ülkeye gelen bazı yolcuların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından söz konusu iptal kararını verdi.

American Airlines hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, ocak sonu ve şubat başında Dallas Fort Worth'tan Şanghay'a yapılacak altı uçuşlarının iptal edildiği belirtildi.

United Airlines hava yolu şirketi ise bu ayın sonlarında San Francisco'dan Şanghay'a altı uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Ayrıca Delta Air Lines da geçen hafta bir, 7 Ocak'ta da bir olmak üzere Şanghay'a yapılacak iki uçuşu iptal etmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Öte yandan, şubat başlarında Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Çin, Kovid-19 salgınının yeniden yükselişe geçmesinin ardından seyahat kısıtlamalarını artırıyor.

Çin, ülkeye gelen uçuşlarda kapasiteyi şu an yüzde 75 ile sınırlandırıyor ve yolcuların kalkıştan önce ve ülkeye vardıktan sonra test yapmasını şart koşuyor.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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