'Pekin kasabı' lakaplı Çin eski Başbakanı Li Peng 90 yaşında hayatını kaybetti

'Pekin kasabı' lakaplı Çin eski Başbakanı Li Peng 90 yaşında hayatını kaybetti

Çin'in eski başbakanlarından Li Peng, 90 yaşında hayatını kaybetti. Peng, Haziran 1989'da Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Tiananmen Meydanı'nda çıkan olaylarda sıkıyönetim ilan ederek, alınan sert önlemler sonrası yüzlerce kişinin ölümünün sorumlusu olarak gösteriliyordu.

'Pekin kasabı' lakaplı Çin eski Başbakanı Li Peng 90 yaşında hayatını kaybetti

Çin'in eski başbakanlarından Li Peng, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Peng, Haziran 1989'da Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Tiananmen Meydanı'nda çıkan olaylarda sıkıyönetim ilan ederek, alınan sert önlemler sonrası yüzlerce kişinin ölümünün sorumlusu olarak gösteriliyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et