'Pekin kasabı' lakaplı Çin eski Başbakanı Li Peng 90 yaşında hayatını kaybetti
Çin'in eski başbakanlarından Li Peng, 90 yaşında hayatını kaybetti. Peng, Haziran 1989'da Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Tiananmen Meydanı'nda çıkan olaylarda sıkıyönetim ilan ederek, alınan sert önlemler sonrası yüzlerce kişinin ölümünün sorumlusu olarak gösteriliyordu.
Çin'in eski başbakanlarından Li Peng, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Peng, Haziran 1989'da Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Tiananmen Meydanı'nda çıkan olaylarda sıkıyönetim ilan ederek, alınan sert önlemler sonrası yüzlerce kişinin ölümünün sorumlusu olarak gösteriliyordu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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