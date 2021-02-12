Pekcan: "İhtisas serbest bölgelerinde kira harcamalarının yarısını 5 yıl süresince destekleyeceğiz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (2)

Bakan Pekcan: "İhtisas serbest bölgelerinde, halihazırda sunulan mevcut serbest bölge desteklerine ilave olarak, firmaların istihdam ettikleri 10 nitelikli personelin her birinin yıllık 15 bin dolara kadar olan brüt ücretlerinin yarısı ile ihtisas serbest bölgelerinde kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin 75 bin dolara kadar olan kira harcamalarının yarısını 5 yıl süresince destekleyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren