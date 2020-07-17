Pegasus, Ağustos'ta Rusya dahil 17 ülkeye daha uçuş gerçekleştirecek Pegasus Hava Yolları, ağustos ayında Rusya da dahil 17 ülkeye daha yurt dışı uçuşlarının başlayacağını duyurdu.

Pegasus Hava Yolları, ağustos ayında Rusya da dahil 17 ülkeye daha yurt dışı uçuşlarının başlayacağını duyurdu.

Pegasus'tan yapılan açıklamada, 11 Haziran'da yurt dışı uçuşlarına tekrar başlayan şirketin, ağustos ayında kademeli olarak birçok ülkeye daha seferler gerçekleştireceği belirtildi.

Buna göre 1 Ağustos'ta Gürcistan'da Tiflis'e, İran'da Tahran'a, Irak'ta Bağdat ve Erbil'e, Katar'da Doha'ya, Kırgızistan'da Bişkek'e, Mısır'da Hurgada ve Şarm El Şeyh'e, Rusya'da Moskova, Krasnodar, Grozni ve Mineralny Vody ile Kuveyt'e uçuşlar başlayacak.

Pegasus'un 2 Ağustos'ta İsviçre'de Cenevre'ye, Almanya'da Hannover'e, 10 Ağustos'ta ise Fas'ın Kazablanka kentine uçuşları olacak.

15 Ağustos'ta açılması planlanan hatlar ise "Çekya-Prag, Fransa-Marsilya, İtalya- Roma, İspanya-Barselona ve Madrid, Macaristan- Budapeşte, Romanya-Bükreş, Suudi Arabistan-Cidde ve Riyad" olarak sıralandı.

Kaynak: AA