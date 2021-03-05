Pazaryeri Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı
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Pazaryeri Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı

05.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:38
Pazaryeri Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Pazaryeri Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı. Belediyenin toplantı salonunda bir araya gelen meclis üyelerince, 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Vatandaşlardan gelen dilekçelerin görüşülmesi, Çarşı mahallesinde imar planı değişikliği yapılması, Sağlık Bakanlığından Ambulans talebi, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Tekin, toplantı sonunda meclis üyelerine aldıkları karar ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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