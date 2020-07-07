Patlamayla ilgili 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Patlamayla ilgili 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamayla alakalı gözaltına alınan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Patlamayla ilgili 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
07.07.2020 08:37 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:17

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamayla alakalı gözaltına alınan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında sorumlu müdür H.A.V., ustabaşı E.Ö., ustabaşı A.A. ile iş güvenliği uzmanı A.B. hakkında gözaltı kararı verilmişti. Alınan karar sonrasında jandarma ekipleri tarafından 4 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, Hendek ilçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahsın, ' taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

Kaynak: İHA

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