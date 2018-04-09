Patates Üreticisi Umutsuz

Kütahya'nın Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar ve Şaphane ilçelerinde çiftçiler hazırlıklarını tamamlayarak patates ekimine başladı.

Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, yaptığı açıklamada, geçen yıllara oranla patates ekim alanlarında düşüş yaşandığını, bunun da maliyetler ve son dönemde basında çıkan tonlarca patatesin elde kaldığı haberlerinden kaynaklandığını açıkladı.

Patates üreticilerinin girdi maliyetleri nedeniyle zorluklar yaşadığını ifade eden Bilaloğlu, "Mazot fiyatı, gübre ve patates için attığımız böcek ilaçlarının fiyatları pahalı. Çiftçi bu durumdan oldukça rahatsız. Ürettiği üründen kazanç elde edemiyor. Eğer çiftçi kazanır ise lokomotif ilerler arkasındaki esnaf ve diğer vatandaşlar da gelir. Ama çiftçi kazanamaz ise o tren durur ve hayat kötüye gider. Patatesin dönümünün maliyeti her geçen yıl artıyor. Dolayısıyla vatandaş kendi ihtiyacı kadar patatesi ekmek zorunda bırakılıyor. Kırsal kesimde eski usül dikim yapan vatandaşlarımız zaten kendi yiyecekleri patatesi üretiyorlar. Yani çiftçi pazarda patates satma fikrinden her geçen yıl uzaklaşıyor. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılmazsa patates konusunda bölgemiz ve hatta ülkemiz ciddi zorluklarla karşılaşır" ifadelerini kullandı. (YD-EFE) - KÜTAHYA