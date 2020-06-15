Pat Jennings'in Efsanevi Spurs Kariyeri 13 sezon boyunca 596 kez Spurs forması giyen ve FA Cup, UEFA Kupası ve Lig Kupaları'nı kazandıktan sonra jübilesinin ardından kaleci antrenörü olarak kulübe geri dönen Pat Jennings'in efsanevi Tottenham Hotspur kariyerine birlikte göz atalım.

13 sezon boyunca 596 kez Spurs forması giyen ve FA Cup, UEFA Kupası ve Lig Kupaları'nı kazandıktan sonra jübilesinin ardından kaleci antrenörü olarak kulübe geri dönen Pat Jennings'in efsanevi Tottenham Hotspur kariyerine birlikte göz atalım. Kaynak: Dugout