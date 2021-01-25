Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı
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Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı

25.01.2021 08:50 | Son Güncelleme: 25.01.2021 08:54
Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir firmaya ait park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir firmaya ait park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı. Polis ekipleri, aküleri çalan kimliği belirsiz kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.  Olay, saat 04.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi 1583/2 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir gıda dağıtım firmasına ait park halindeki 9 kamyonetin aküsünü sökerek çaldı. Dağıtım için kamyonet sürücüleri, araçlarında akü olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kamyonetlerde incelemelerde bulundu. Ayrıca, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi veya kişilerin, kimliğinin tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. 9 kamyonetin akülerini çalarak kayıplara karışan, kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.  Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

- İzmir

Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı
Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı
Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı
Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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