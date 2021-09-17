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Paris'teki tarihi Zafer Takı kumaşla kaplandı

AA / Julien Mattia - Haberler | Kültür Sanat

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Meydanı'nın ortasında bulunan tarihi Zafer Takı anıtı (Arc de triomphe), geçtiğimiz sene hayatını kaybeden ve ünlü yapıları giydirmesiyle tanınan sanatçı Christo'nun anısına gri-mavi renk kumaşla kaplandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Meydanı'nın ortasında bulunan tarihi Zafer Takı anıtı (Arc de triomphe), geçtiğimiz sene hayatını kaybeden ve ünlü yapıları giydirmesiyle tanınan sanatçı Christo'nun anısına gri-mavi renk kumaşla kaplandı.

Paris'teki tarihi Zafer Takı kumaşla kaplandı

Paris'teki tarihi Zafer Takı kumaşla kaplandı

Paris'teki tarihi Zafer Takı kumaşla kaplandı

Paris'teki tarihi Zafer Takı kumaşla kaplandı
AA / Julien Mattia - Son Dakika Haberleri
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Haber: Paris'teki tarihi Zafer Takı kumaşla kaplandı - Haberler
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