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Parasızlıktan lavanta üretimine başlayan belediye 2 milyon lira gelir bekliyor

Parasızlıktan lavanta üretimine başlayan belediye 2 milyon lira gelir bekliyor -Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in 6 yıl önce evinde 15 saksıya dikip öncülük ettiği lavanta üretiminde şimdi yüzler gülüyor -Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven: -"15...

26.07.2020 14:00 | Son Güncelleme: 26.07.2020 14:08

Parasızlıktan lavanta üretimine başlayan belediye 2 milyon lira gelir bekliyor

-Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in 6 yıl önce evinde 15 saksıya dikip öncülük ettiği lavanta üretiminde şimdi yüzler gülüyor

-Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven:

-"15 saksı ile başladık 380 dekar alanda ekimimiz oldu"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in 6 yıl önce evinde 15 saksıya dikip öncülük ettiği lavanta üretimiyle şimdi ilçe ekonomisine önemli katkı sağlanıyor. Bu işe parasızlıktan başladıklarını söyleyen Başkan Güven, "380 dekarlık lavanta çiçeklerimizden 2 milyon lira gelir bekliyoruz" dedi.

Geçen yıl ilk hasadıyla birlikte bu yıl lavanta alanlarını daha da genişleten Afşin Belediyesi, logosunu da lavantadan esinlenerek 'Efsus' markasıyla tescilledi.

Lavanta hasadının başlamasıyla birlikte Rabia Parkında hasat şenliği yapan Afşin Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını önemleri kapsamında sosyal mesafeli maskeli mini konserler, tiyatro gösterileri düzenledi.

Hasat şenliğinde konuşan Başkan Güven, lavanta çiçekleri sayesinde ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacaklarını ifade ederek, "Biz 6 yıl önce lavanta üretimine başladık. 15 saksıda 2 paket lavanta ile başladığımız yolculuğumuza bugün 15 bin kök plato ve 380 dekarlık ticari lavanta alanımız ile markamız oluştu. Lavanta yağından 2 milyon lira hasılat bekliyoruz. Belediyemiz bünyesinde 'efsus' marka lavanta markamız oluştu ve 15 çeşit ise kozmetik ürün ortaya çıktı. inşallah yerel kalkınmamızda aromatik bitkiler ile endüstri bizim için lokomotif olacak. İş adamlarımızın desteğiyle tüm dünyaya ihracatı yapılacak ürün haline gelecektir. İş adamlarımızdan ilgi bekliyoruz ve yatırıma davet ediyoruz" dedi.

Lavanta çiçekleriyle alakalarının parasızlıkla başladığını vurgulayan Başkan Güven, şunları kaydetti:

"Biz bu işe parasızlıktan başladık ve belediye olarak çok büyük borçlarımız vardı. Çiçek alacak paramız yoktu. Öyle bir şey yapalım ki dedik, her sene çiçek almayalım kendi çiçeğimizi ekelim hem üretime katkı olsun dedik. İçinde bulunduğumuz durumda ise ürettiğimiz ürünlerden elde edilen gelirlerle de ilçemize hizmetler yapıyoruz. Elde ettiğimiz ürünlerimizi kamu kurumu güvencesiyle vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Lavantada kalite, hasat yapımı, hijyenik ortamda yağ üretimi gibi tesislerin önemi çok fazla. Efsus markalı kozmetik ürünler ve lavanta yağı aldıklarında standartlara uygun olduğunu bilsinler. Önümüzdeki yıl aromatik bitkilerle ürünler aldığımız zaman çiftçimiz katma değer ürüne kavuşmuş olacak. Çiftçimiz topraktan emeğini almış olacak. Köylünün ve çiftçinin parası varsa herkesin parası vardır demektir. Afşin ovamız ülkenin 4'üncü büyük yerimiz ve kırsal ve kurak arazide böyle bir ürün ortaya çıkartmayı başardık."

Hasat şenliğine katılan vatandaşlar ise belediye yetkilileri tarafından kendilerine hediye edilen lavanta çeklerini uzun uzun koklayarak böyle bir çalışma yaptığı için Başkan Güven'e teşekkür ettiler.

Parasızlıktan lavanta üretimine başlayan belediye 2 milyon lira gelir bekliyor

Kaynak: İHA

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